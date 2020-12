Los suecos ya no están tan confiados con la estrategia de su Gobierno frente al coronavirus. Durante meses, respaldaron en porcentajes superiores al 60% la decisión de no imponer en el país las mismas medidas drásticas habituales en el resto de Europa. Los que apoyan al Gobierno se han reducido ahora al 42%, cuando eran el 55% hace un mes, según una encuesta de Ipsos publicada por el diario DN el 26 de noviembre. Un 82% está muy o bastante preocupado por la evolución de la pandemia (en España son el 91%, según el CIS). Las promesas que escucharon en primavera no se han cumplido. Los responsables científicos de la estrategia gubernamental les dijeron que iban a estar en mejores condiciones que otros para afrontar la segunda ola gracias específicamente a la ausencia de un confinamiento estricto. La realidad está muy lejos de esas previsiones.

