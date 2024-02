Terry Reintke: “Las protestas son el resultado de una política agrícola equivocada durante décadas”

Terry Reintke (Gelsenkirchen, Alemania, 1987) es la candidata europea para las próximas elecciones de junio de Los Verdes, que han tirado de dos eurodiputados reconocidos: ella y el holandés Bas Eickhout, que ya lo fue hace cinco años. Reintke ha sido desde octubre de 2022 copresidenta del grupo en la Eurocámara, donde fue una de las caras visibles del movimiento Me Too. Eurodiputada desde 2014, y antes asesora de un parlamentario, su acercamiento a los movimientos sociales y la política se produjo con las movilizaciones en la cuenca minera en la que creció. Ahora tiene un peso importante en su familia política alemana, donde fue una de las negociadoras del tripartito con socialdemócratas y liberales.

Representa el ala más de izquierdas del grupo y ha pedido a los suyos salir de la “zona de confort” del ecologismo durante la campaña para acercarse a nichos de población que les son ajenos, como los trabajadores de la industria pesada, por ejemplo. “Tenemos que acabar con el dogma y la ideología de la austeridad”, afirmó durante el congreso que Los Verdes celebraron en Lyon, donde las protestas de los agricultores en buena medida contra el Pacto Verde Europeo y el auge de la extrema derecha fueron los grandes fantasmas para un partido que obtuvo en 2019 los mejores resultados de su historia, pero ahora se enfrentan a una importante caída.

¿Diría que es fácil ser Spitzenkandidaten 'verde' en estas elecciones, para las que las encuestas dicen que quizá pierdan algunos escaños en el Parlamento Europeo?

Sin duda creo que será una campaña electoral difícil. Pero tengo un espíritu de lucha muy fuerte, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Estoy dispuesta a aceptar el reto.

¿Está la gente harta del Pacto Verde Europeo? Estamos viendo a los agricultores en la calle, estamos viendo a algunas industrias pidiendo que se detenga la regulación. ¿Comprende esa postura?

Las protestas son el resultado de una política agrícola equivocada durante décadas. Los retos a los que se enfrentan hoy los agricultores no se deben predominantemente a las políticas del Pacto Verde, porque la mayoría de ellas aún no se han aplicado. Pero muchos agricultores tienen dificultades porque las subvenciones van a parar sobre todo a las grandes explotaciones. Los supermercados presionan mucho a los agricultores imponiéndoles precios bajos. Esto significa que las protestas pueden tener como objetivo el “Pacto Verde”, pero las razones reales de estos problemas son mucho más profundas. Los Verdes llevamos mucho tiempo intentando cambiar eso.

Por supuesto, hay enfado, hay frustración, pero ahora tenemos que hablar con la gente que protesta en las calles. Tenemos que hablarles de cómo podemos cambiar nuestra Política Agrícola Común para que los agricultores puedan vivir de lo que producen y que, al mismo tiempo, protejamos el clima y la biodiversidad. Creo que esto es posible.

¿Cómo es posible?

Tenemos que cambiar el sistema de subvenciones agrícolas de la Unión Europea. Un tercio del presupuesto europeo se destina a la agricultura, y con razón, porque necesitamos garantizar la seguridad alimentaria y debemos apoyar directamente a los agricultores. Sin embargo, esto se ha convertido en un sistema en el que los grandes complejos agroindustriales reciben mucho dinero, mientras que los pequeños agricultores pasan apuros. Tenemos que reformar ese sistema y distribuir las subvenciones de forma que los pequeños agricultores puedan vivir de su tierra y de su producción. El Pacto Verde puede ser parte de la solución, pero no es el problema.

¿Puede el PPE frustrar el Pacto Verde Europeo en la próxima legislatura?

No hay duda de que intentarán diluir el Pacto Verde y revertir algunas de sus partes. Desde un punto de vista económico esto es fundamentalmente erróneo, porque nuestras empresas necesitan claridad sobre la legislación futura para poder adaptar su planificación e inversiones a largo plazo. Cuando nuestro objetivo es construir una economía climáticamente neutra, las empresas necesitan saber que dentro de diez años tendrán que aplicar nuevas normas. Si cada cinco años reciben señales completamente distintas de Bruselas, no sólo no alcanzaremos los objetivos climáticos, sino que perderemos negocio. Europa perderá competitividad, porque la neutralidad climática es el futuro económico. Con su rumbo actual, el PPE no sólo va en contra del clima, sino que también pone en peligro nuestra competitividad económica europea.

La cuestión política crucial será: ¿Estaremos discutiendo con un PPE leal a Ursula von der Leyen o estaremos discutiendo con un PPE leal a Manfred Weber?

¿Qué opina de que Ursula von der Leyen sea la próxima presidenta?

Todavía no ha presentado su candidatura, así que vamos a ver si efectivamente lo hace. La política de Ursula von der Leyen en los últimos cinco años se inspiró claramente en la ola verde de 2019, aunque no fuera tan ambiciosa como nos hubiera gustado a los Verdes. Si volviera a presentarse, la apoyaríamos para que siguiera por este camino. Pero su propio grupo político y su propio partido político, el PPE, van ahora frontalmente en contra de su programa. En mi opinión, la cuestión política crucial será: ¿Estaremos discutiendo con un PPE leal a Ursula von der Leyen o estaremos discutiendo con un PPE leal a Manfred Weber? Este es el punto de partida de las posibles negociaciones que vamos a mantener con otros grupos democráticos del Parlamento Europeo.

¿Estarán los Verdes en la próxima mayoría? Imaginemos que el PPE, los socialistas y los liberales de Renew no tienen los números, ¿estarán en esa mayoría?

Las mayorías se formarán a lo largo de las negociaciones, y sí, estamos dispuestos a negociar. Si comparo 2019 con 2024, los Verdes son ahora parte integrante del espectro de poder político en Europa: estamos representados en muchas coaliciones gubernamentales europeas, y también en el Parlamento Europeo hemos demostrado que estamos dispuestos a negociar. Luchamos por nuestros objetivos principales, pero no insistimos necesariamente en el 100%. Pero seamos claros: tenemos nuestras prioridades como base, y luego negociaremos. Si conseguimos lo suficiente, estamos dispuestos a formar parte de una mayoría. Si no, no.

Sería fantástico que los eurodiputados de Sumar se unieran a nuestro grupo

¿Pero es mejor estar en esa mayoría que en el PPE con la extrema derecha?

La urgencia de formar una mayoría democrática proeuropea en el Parlamento Europeo será crucial. Espero que las elecciones sean decisivas en la dirección que tome Europa. Podría ser un camino muy destructivo si la extrema derecha obtuviera grandes cifras y pudiera bloquear la legislación en el Parlamento Europeo. Al mismo tiempo, los grupos democráticos proeuropeos del Parlamento Europeo tienen la oportunidad de construir una Unión Europea más progresista, más ecológica y más justa socialmente, lo que obviamente defienden los Verdes. Estos serían los puntos por los que lucharíamos si llegáramos a formar parte de una mayoría.

¿Qué opina del conflicto en Gaza, de que Israel esté atacando de nuevo y de que Estados Unidos ataque algunos puntos de Siria e Irak?

Vivimos tiempos muy oscuros. Vemos cada vez más una escalada de conflictos en todo el mundo. Sobre la cuestión de Gaza, en el Parlamento Europeo hemos pedido un alto el fuego. Somos muy claros en la condena de lo ocurrido el 7 de octubre. Hamás es una organización terrorista brutal y lo que han hecho a los civiles es inaceptable y debe ser condenado. Al mismo tiempo, vemos que la situación humanitaria en Gaza es horrible, y hemos pedido enérgicamente que se refuerce la ayuda humanitaria. Obviamente, vamos a seguir pidiéndolo porque esta horrible situación en la Franja de Gaza no puede durar. La gente necesita acceso a alimentos, agua, medicinas y atención médica. Como Parlamento Europeo, seguiremos pidiendo un alto el fuego e intentaremos mejorar la situación de los numerosos civiles.

Hay un debate dentro del Partido Verde sobre ser más ambiciosos en la condena. ¿Está de acuerdo, por ejemplo, con el embargo de armas a Israel, o cree que Israel tiene derecho a defenderse?

Hemos sido muy claros al decir que queremos que termine el derramamiento de sangre en Gaza. Por eso pedimos un alto el fuego, y eso significa: no más armas, no más bombardeos. El trabajo que hemos estado haciendo en el Parlamento Europeo, en las negociaciones, siempre estuvo dirigido a esta medida inmediata: el alto el fuego. Al mismo tiempo, Hamás debe liberar inmediata e incondicionalmente a todos los rehenes y detener sus disparos de cohetes contra pueblos israelíes. Debemos hacer todo lo posible para trabajar por una solución a largo plazo que traiga la paz a la región. Obviamente no va a suceder mañana, pero es urgente y es la forma más realista y única de poner fin a este conflicto. Los europeos tenemos que trabajar e impulsar más las iniciativas políticas para crear una solución de dos Estados. A largo plazo, sólo podremos mantener la paz si ambos, israelíes y palestinos, pueden vivir con dignidad y seguridad. Estos serán los principios rectores de nuestro trabajo en el Parlamento Europeo por ahora. Y, por supuesto, ambas partes tienen que respetar el derecho internacional. Esto es lo que el grupo seguirá pidiendo.

¿Qué opina de la integración de Sumar en el Partido Verde? ¿Es una esperanza o es realista?

España nos ha dado muchas esperanzas en los últimos meses. Antes de las elecciones españolas, muchos en el Parlamento Europeo esperaban una mayoría entre PP y VOX, de modo que España se convertiría en uno de esos países europeos con un gobierno de extrema derecha. La forma en que Yolanda (Díaz) y Sumar y muchos otros cambiaron las tornas ofreciendo una alternativa muy fuerte y progresista a los votantes, de manera que ahora han pasado a formar parte del nuevo gobierno, es una inspiración para toda Europa. El programa gubernamental contiene muchos puntos que también reclamamos los Verdes.

Ernest (Urtasun) estuvo en nuestro congreso del Partido Verde Europeo, un antiguo colega muy estimado que ahora es ministro en España. Esto demuestra que hay una gran apertura hacia nosotros. Sobre el cómo y el cuándo, bueno, veamos qué nos deparan las elecciones de junio. En cualquier caso, compartimos objetivos políticos fundamentales. Tenemos muchos partidos miembros diferentes en el Partido Verde Europeo, y sería fantástico que los eurodiputados de Sumar se unieran a nuestro grupo y lo hicieran más fuerte para que podamos construir juntos nuestro futuro europeo común.