Quién es quién en la carrera para suceder a Boris Johnson

La pelea por la sucesión de Boris Johnson empezó mucho antes de que el pasado 7 de julio la puerta negra del número 10 de Downing Street se cerrara detrás del primer ministro tras anunciar su dimisión. Pero este martes empieza la carrera formalmente, con la apertura y el cierre del plazo para presentarse.

La primera votación entre los diputados conservadores se celebrará este miércoles y la segunda, el jueves. Los candidatos necesitan al menos 20 apoyos dentro del partido para presentarse y 30 votos de diputados para pasar a la siguiente ronda, según anunció este lunes el comité encargado de las reglas del partido. Cuando queden dos finalistas, la votación pasará a los afiliados. Los conservadores esperan elegir al nuevo líder del Partido Conservador y primer ministro el 5 de septiembre.

Estos son los nombres de los políticos que ya han anunciado su candidatura y sus posiciones en asuntos clave.

Rishi Sunak

Conocido por: ser un exministro de Economía extremadamente rico que lleva chanclas caras y una vez metió la pata cuando habló de la reapertura de la cadena de comida rápida Nando's tras el primer confinamiento por la pandemia de COVID-19.

Su discurso: un hombre serio para tiempos serios, que no dará a los diputados una rebaja de impuestos solo porque ellos lo pidan y que intenta recordarnos que antes le queríamos.

Apoyos: 32.

¿Cuál es su postura sobre...?

Impuestos y gasto público: Sunak ha dicho que se centrará más en la prudencia fiscal que en bajadas inmediatas de impuestos. Su vídeo carga contra los candidatos que ofrecen “cuentos de hadas reconfortantes” en vez de enfrentarse a la dura realidad económica. En un panorama en el que otros candidatos prometen recortes, podría terminar siendo un problema. Desde el comienzo de la carrera por el liderazgo tory, Jacob Rees-Mogg (leal a Johnson) ha tachado a Sunak de ser el “canciller de los impuestos altos”.

Boris Johnson: Sunak era un estrecho aliado de Johnson, y no lo abandonó durante el escándalo por las fiestas durante las restricciones por la pandemia. Con su dimisión se entendió que la gota había colmado el vaso y provocó una avalancha posterior de renuncias. Tras esta aparente traición, el bando de los 'cualquiera-menos-Rishi' se ha puesto en pie de guerra. Un alto cargo de la oficina del primer ministro en Downing Street ha dicho al Financial Times que Sunak es “un traidor cabrón”. “Rishi tendrá su merecido por liderar la embestida para derribar al primer ministro”, dijo al periódico otro simpatizante de Johnson en el gabinete.

“Guerra cultural”: el presupuesto del excanciller fue criticado el pasado octubre por dedicar más espacio al impuesto sobre el alcohol que a las políticas de ayudas, vivienda, clima o violencia contra las mujeres. Pero sus partidarios han encontrado la manera de subrayar el compromiso de Sunak con la protección de los derechos de las mujeres frente al, dicen en un artículo del Daily Mail, “lenguaje neutro de género”. “Rishi cree en la libertad de las personas para elegir cómo vivir y a quién amar, pero también que los derechos de las mujeres deben de ser protegidos”, dijo la fuente.

Liz Truss

Conocida por: ser una ministra de Asuntos Exteriores de línea dura, por su obsesión por los mercados de carne de cerdo y por su rechazo a las “vergonzosas” importaciones de queso.

Su discurso: “No es correcto subir ahora los impuestos”, dijo este domingo al Telegraph. “Yo anularía la subida de la seguridad social que se produjo en abril y me aseguraría de que mantenemos un impuesto de sociedades competitivo para atraer inversiones y empresas a Gran Bretaña, y colocaría la deuda por la COVID-19 a largo plazo”.

Apoyos: 12.

¿Cuál es su postura sobre...?

Impuestos y gasto público: Truss se ha esforzado por presentarse como heredera de Thatcher, y sus aliados afirman que puede diferenciarse de otros aspirantes de peso gracias a su discurso económico, basado en “principios de baja fiscalidad”, un mayor gasto en defensa y acuerdos comerciales. En su momento, elogió a los jóvenes como una generación de “luchadores por la libertad que usan Uber, Airbnb y Deliveroo”.

Boris Johnson: aunque es considerada leal a Johnson, sus aliados supuestamente presionaron a la bancada del Gobierno para que Truss lo sustituyera en el momento álgido del escándalo de las fiestas que se saltaron las reglas sanitarias de la pandemia.

“Guerra cultural”: Truss, que además de ministra de Exteriores es titular de Igualdad, ha dicho que nadie debería tener derecho a autoidentificarse con un género diferente sin controles médicos. También, cree que es “deshumanizante ser tratada como una mujer, en lugar de como una persona”.

Sajid Javid

Conocido por: haber dirigido las carteras de Economía y Sanidad, su afición por adoptar poses de poderoso y su reciente dimisión como miembro del gabinete de Johnson.

Su discurso: Javid, uno de los aspirantes con más experiencia, ha regresado con firmeza al estilo tory de impuestos bajos y poco gasto público tras un breve flechazo con la idea de subir el gasto en sanidad y en servicios sociales cuando era ministro de Sanidad.

Apoyos: ocho.

¿Cuál es su postura sobre...?

Impuestos y gasto público: prometió reducir el impuesto de sociedades hasta el 15%, desechando los planes de su predecesor en Economía de aumentarlo del 19% al 25%. Los que tengan más memoria recordarán que presionó para aumentar el gasto en sanidad y en servicios sociales, y que para financiarlo apoyó el plan de aumentar las cotizaciones a la seguridad social.

Boris Johnson: Javid es el auténtico Brutus, solo superado por el que protagonizó la obra de Shakespeare. Después de dimitir, dijo que lo que lo llevó a decidirse a actuar fue un sermón sobre la integridad durante el desayuno de la oración del Parlamento [un encuentro anual durante el que acuden a Westminster los líderes de las diferentes iglesias]. También se presentó contra Johnson en la última carrera por el liderazgo tory.

“Guerra cultural”: hasta ahora ha permanecido bastante callado en este frente, pero no está exento de declaraciones en el pasado. Dijo que el rapero Stormzy estaba “100% equivocado” al decir que “Inglaterra es racista, 100%” y ha criticado al líder laborista Keir Starmer por andar con pies de plomo en lo relativo a los derechos de las personas trans. A pesar de eso, también ha hecho fuertes declaraciones sobre la islamofobia de los tories.

Penny Mordaunt

Conocida por: lamentablemente, es más conocida por participar en el programa Splash de la televisión ITV, en el que los famosos saltan desde un trampolín, que por ser la primera mujer en dirigir el Ministerio de Defensa de Reino Unido, aunque solo fuera durante 85 días.

Su discurso: bastante vago por el momento, con un vídeo de campaña que ofrece pocos detalles de política (y poca presencia de Mordaunt) y parece estar en algún punto intermedio entre un anuncio de la marca de pan y harina Hovis y un anticipo de la Copa del Mundo de Rugby.

Apoyos: 18.

¿Cuál es su postura sobre...?

Impuestos y gasto público: aunque ahora mismo parece más preocupada por defenderse de las críticas tras sus opiniones en materia de género, la diputada de Portsmouth Norte ha expresado su esperanza de que “en los próximos días podamos debatir sobre la forma de hacer que nuestra economía vuelva a crecer y de permitir que nuestros ciudadanos puedan vivir bien”.

Boris Johnson: aunque la destituyó como ministra de Defensa, el exlíder del Partido Conservador hace una extraña aparición bromeando en su vídeo de campaña. “Let's get breakfast done”, se le oye decir [juego de palabras con el lema de campaña de Johnson, 'Let's Get Brexit done']. “Nuestro liderazgo debe cambiar, tiene que girar un poco menos en torno al líder y mucho más en torno al barco”, dijo Mordaunt a los diputados que se habían sentido ignorados y marginados durante el mandato de Johnson.

“Guerra cultural”: mientras fue secretaria de Estado de Igualdad, y ahora, que ejerce como secretaria de Estado de Comercio, ha sido una rara avis dentro del partido, apoyando públicamente los derechos de las personas trans. Pero en un tuit publicado antes de lanzar su primer vídeo de campaña, Mordaunt insistió en que sus críticos están tratando de retratarla falsamente como woke (algo así como 'progre'), una señal de la importancia que pueden tener los temas de la llamada guerra cultural en la pelea para reemplazar a Johnson.

Nadhim Zahawi

Conocido por: ser un ministro de Educación con buen desempeño que, poco después de ser nombrado ministro de Economía, pidió a Johnson que dimitiera.

Su discurso: un tory que defiende los impuestos bajos con una historia personal convincente que promete “estabilizar la economía y el barco”.

Apoyos: 10.

¿Cuál es su postura sobre...?

Impuestos y gasto público: Zahawi ha declarado que “gracias al Brexit” Reino Unido es ahora “una nación libre” que debe dejar de hablar de oportunidades y empezar a “aprovecharlas”. Se presenta como un tory que defiende los impuestos bajos y ha pedido que se revise la política de impuestos a las empresas en Reino Unido, una clara insinuación de que la subida prevista para el próximo año podría ser menor o desaparecer por completo.

Boris Johnson: Zahawi llegó el martes al cargo de ministro de Economía, con planes de dar un gran discurso económico. Pero, menos de 48 horas después, publicó una carta pidiendo la dimisión de Johnson y salió a la luz que ya tenía en marcha un plan de campaña. No fue visto con buenos ojos en todos los sectores del partido. “Ha quedado como un imbécil”, dijo un alto cargo de la bancada tory.

“Guerra cultural”: el exministro de Educación ha dicho que quiere “centrarse en dejar que los niños sean niños, protegiéndolos de las tonterías inapropiadas y perjudiciales que les imponen los activistas radicales”.

Jeremy Hunt

Conocido por: ser el exministro de Sanidad y Asuntos Exteriores que perdió ante Johnson en la última pelea por el liderazgo y por tener un apellido que a algunos locutores les resulta complicado –algunos han cometido el desliz de llamarlo 'Cunt' (una forma vulgar de referirse a la vagina)–.

Su discurso: un candidato externo que no ha formado parte del equipo de gobierno, por lo que está libre de la mancha de la “burbuja Boris”, y al que deberían haber elegido la última vez.

Apoyos: 12.

¿Cuál es su postura sobre...?

Impuestos y gasto público: Hunt se ha comprometido a establecer los impuestos a las empresas más bajos del mundo occidental, incluyendo una promesa de tasas reducidas para compañías “en las comunidades más necesitadas” que duraría cinco años. Todo un cambio de sintonía para un candidato que antes se consideraba que estaba en la izquierda del partido. Cuando compitió por el liderazgo en 2019, planteó la posibilidad de elevar el mínimo para cotizar a la seguridad social, un recorte de impuestos para las personas de ingresos bajos y medios y aumentos del gasto en defensa hasta llevarlo al 2,5% del PIB.

Boris Johnson: durante la crisis por la COVID-19, Hunt presidió la Comisión de Salud y Atención Social, y ha querido sacar provecho de su distanciamiento con Johnson, de cuyo gabinete nunca formó parte, librándose así de que lo asocien con él. En la última pelea por el liderazgo tory perdió contra Johnson.

“Guerra cultural”: hasta ahora se ha mantenido bastante en silencio, aunque hay precedentes históricos. En el pasado fue criticado por defender la reducción del plazo máximo para abortar desde las 24 semanas de gestación hasta 12 semanas.

Kemi Badenoch

Conocida por: ser secretaria de Estado de Igualdad y estar a la vanguardia en la “guerra contra lo woke” (una manera de referirse en inglés a reivindicaciones de jóvenes y minorías).

Su discurso: estrella en ascenso en el ala derecha del partido, una cara nueva decidida a recortar el tamaño del Estado, “a centrarse en lo esencial” y a evitar que el Gobierno sea “una hucha para los grupos de presión”.

Apoyos (hasta la noche del domingo): 11.

¿Cuál es su postura sobre...?

Impuestos y gasto público: dentro de su compromiso de introducir un microestado, promete “bajar los impuestos” pero dice que lo hará con el objetivo de impulsar el crecimiento y la productividad, y que iría acompañado de una disciplina estricta en el gasto público.

Boris Johnson: lo defendió a ultranza cuando el Gobierno recibió críticas por el polémico informe de la Comisión sobre Disparidades Raciales y Étnicas. Es posible que esté decepcionada por no haber progresado más durante su Ejecutivo. Aunque sostiene que Johnson tuvo un gran éxito con el Brexit y con las vacunas, también ha dicho que el primer ministro “ha llegado a encarnar” la sensación de que las cosas no están funcionando.

“Guerra cultural”: pese a que su carrera es relativamente corta, lleva tiempo ejerciendo de teniente en la llamada guerra contra lo woke. Badenoch sostiene que las críticas a Reino Unido que lo pintan “falsamente como [un país] inmoral y opresor de las minorías” son solo porque “hace que se respeten sus propias fronteras”. No tiene miedo a meterse de lleno en las guerras culturales. En su discurso más reciente vinculó las “políticas identitarias” con el abuso de poder.

Suella Braverman

Conocida por: ser fiscal general con una ferviente devoción por el Brexit y una obsesión por “deshacerse de toda esta basura de lo woke”.

Su discurso: guerrillera de la guerra cultural que promete suprimir regulaciones, sacar al país del “agujero de las políticas identitarias” y destruir una “cultura de los derechos” que se ha “salido de control”.

Apoyos: nueve.

¿Cuál es su postura sobre...?

Impuestos y gasto público: se presenta como partidaria de un “Estado eficiente y de bajos impuestos” y atribuye a su madre el mérito de haberle inculcado la creencia de que “cuando quieres que algo se haga, lo tienes que hacer tú misma”. Se compromete a tener “el gasto bajo control” y a reducir el IVA en la energía, además de abandonar Net Zero [la estrategia británica para reducir los gases de efecto invernadero].

Boris Johnson: Braverman fue una de sus leales durante mucho tiempo, pero se lanzó al puesto cuando aún estaba bajo sus órdenes dentro del Gobierno. Insiste en que estuvo “orgullosa de servir” en el Ejecutivo de Johnson y que el primer ministro “hizo muchas cosas bien”, pero también dice que bajo su mandato hubo concesiones poco satisfactorias que terminaron diluyendo el programa.

“Guerra cultural”: para Braverman, Reino Unido está apagando la antorcha de la libertad al preferir la censura frente a los argumentos. No teme meterse en el meollo del cada vez más tenso debate sobre los derechos de las personas trans.

Grant Shapps

Conocido por: ministro de Transportes con predilección por las hojas de cálculo y poseedor de un increíble pelo abombado cuando los peluqueros cerraron por las medidas de confinamiento.

Su discurso: planes ambiciosos para convertir a Reino Unido en la mayor economía de Europa para el año 2050.

Apoyos: seis.

¿Cuál es su postura sobre...?

Impuestos y gasto público: Shapps, diputado, ha dejado de centrarse en los temas de transporte para hablar de sus intenciones de reconstruir la economía y enfrentar la crisis por el encarecimiento de la cesta básica. Ha descartado la posibilidad de convocar elecciones generales y propuesto la elaboración de un presupuesto de emergencia, dando instrucciones al ministro de Economía de reducir los impuestos personales para las personas más vulnerables y proporcionar apoyo estatal a las empresas con altos niveles de consumo energético.

Boris Johnson: en una indirecta poco sutil, ha insistido en que ha sido siempre leal a Johnson y no se pasó años conspirando contra él. “¿Quién no tiene defectos?”, dijo antes de añadir que nunca, ni por un momento, dudó del amor de Johnson por el país.

“Guerra cultural”: no se va a meter en eso. Cuando este domingo le pidieron una opinión sobre los derechos de las personas trans rechazó ser preguntado y dijo: “No dedicaría la mayor parte de mi tiempo a este tipo de cuestiones”. El país está mucho más interesado en “las cuetiones de fondo, el empleo y todo lo demás”, dijo también.

Tom Tugendhat

Conocido por: criticar la forma en que Kabul cayó en manos de los talibanes en agosto del año pasado. “Esto no tiene por qué ser una derrota, pero en este momento lo parece”, dijo.

Su discurso: un veterano del Ejército que luchará por la reina y por la patria como primer ministro, el país necesita un “comienzo limpio” es su repetido mensaje y tiene una pechera impecable.

Apoyos: 13.

¿Cuál es su postura sobre...?

Impuestos y gasto público: Tugendhat se presenta como el candidato de la crisis de la cesta básica, un problema para el que ha prometido “un esfuerzo implacable”. Es percibido como el candidato más a la izquierda en la contienda, pero Tugendhat se ha mostrado partidario de reducir los impuestos diciendo que “son demasiado altos”. También ha pedido que se elimine la subida de la seguridad social (en su momento votó en contra) y quiere reducir el impuesto sobre los carburantes, así como eliminar unos “aranceles tan impropios de los conservadores”.

Boris Johnson: en un intento de separarse de los candidatos que sí han servido en el gabinete de Johnson (la mayoría), Tugendhat se distancia del ex primer ministro. No ha defendido a Johnson por el Partygate ni por los otros escándalos, a diferencia de otros que salieron a los medios a defenderlo con las reglas del juego cambiando a toda velocidad mientras aún estaban en el aire.

“Guerra cultural”: Tugendhat ha criticado la “cultura de la victimización”. En un articulo para The Times, dijo que “la víctima más relevante de nuestra época es otra cosa: la verdad”.

Rehman Chishti

Conocido por: no mucho, en realidad. Fue diputado durante 12 años, se convirtió en secretario de Asuntos Exteriores de bajo rango la semana pasada, tras la gran cantidad de dimisiones para destituir a Johnson.

Su discurso: un candidato con un perfil bajo y con una historia interesante, ya que llegó a Reino Unido desde Pakistán a los seis años sin hablar inglés. Promete recortes de impuestos y un nuevo comienzo.

Apoyos: ninguno publicado hasta el lunes.

¿Cuál es su postura sobre...?

Impuestos y gasto público: en un desafiante vídeo de Facebook en el que lanzaba su candidatura el domingo por la noche, aparentemente grabado con el teléfono, Chishti ha dicho que quiere bajar los impuestos, pero no da más detalles.

Boris Johnson: partidario de Johnson antes de las elecciones de 2019, también ha sido crítico. En 2020 renunció a su puesto de enviado para la libertad religiosa en protesta por los planes de permitir a los miembros del Gobierno reescribir unilateralmente el acuerdo de retirada del Brexit.

“Guerra cultural”: es justo decir que probablemente ni siquiera los electores de Chishti en Kent saben mucho sobre sus opiniones al respecto. Votó en contra del matrimonio igualitario en 2012, pero no es conocido por ser vehemente en sus posturas.

