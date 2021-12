Los contagios por ómicron en Reino Unido podrían alcanzar el millón diario para finales de mes

La ola de contagios por ómicron en Reino Unido podría llegar a un millón de casos al día a finales de diciembre, según ha advertido la principal asesora de salud pública del Gobierno, Susan Hopkins, en medio de crecientes llamamientos para limitar las reuniones navideñas.

Boris Johnson sufre la mayor rebelión interna de su mandato por los pasaportes COVID

Saber más

La doctora Hopkins ha dicho este martes a los parlamentarios que al principio la variante ómicron se duplicaba cada dos o tres días en Reino Unido, pero que el ritmo parece haberse acelerado, provocando un aumento de la enfermedad que podría ejercer una presión "significativa" sobre el NHS (Sistema Nacional de Salud, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, la directora de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido, Jenny Harries, ha dicho que es "probablemente la amenaza más importante desde el inicio de la pandemia" y que el aumento de contagios es mayor que con otras variantes.

Mientras que los casos confirmados de la variante se rastrean a través de pruebas genómicas, se estima que el número de infecciones por ómicron en todo el país es mucho mayor (se calcula que este lunes se produjeron 200.000 infecciones) debido al desfase temporal y a que muchos casos nunca son detectados por el programa de pruebas.

Hopkins ha dicho que, con tantas personas que se espera que contraigan el virus en las próximas semanas, el NHS se vería sometido a una gran presión, aunque solo una parte requerirá atención hospitalaria.

"Si tenemos un millón de infecciones al día, incluso una proporción muy pequeña de esas personas que requieran hospitalización tendrá un impacto significativo en la atención sanitaria", ha declarado ante la comisión de ciencia y tecnología de la Cámara de los Comunes.

También preocupa el impacto en las escuelas, los camioneros y los trabajadores de los comercios si los casos siguen aumentando rápidamente, al tiempo que se obliga a aislar durante 10 días a cualquier persona que contraiga la COVID-19.

Reuniones navideñas

La advertencia se produjo mientras Nicola Sturgeon, líder escocesa, instaba a los ciudadanos a limitar las reuniones en interiores a no más de tres hogares durante las Navidades y a reducir los contactos sociales "en la medida de lo posible" en las próximas semanas para ayudar a frenar la propagación de la variante.

La primera ministra subrayó que las restricciones no son un requisito legal y que las celebraciones festivas familiares pueden seguir adelante, pero dijo: "Pedimos a todo el mundo -y publicaremos directrices firmes en este sentido- que reduzca en la medida de lo posible el número de personas ajenas a nuestros hogares con las que nos relacionamos en estos momentos".

Antes de que los diputados votaran en los Comunes las medidas del "plan B", que incluyen la exigencia de pasaporte COVID o un test negativo para entrar en algunos lugares públicos, Hopkins dijo que la gente debería hacerse el test de antemano, independientemente de su estado de vacunación.

"Hemos avisado de que lo óptimo es vacunarse y que también recomendamos a la gente que se haga la prueba antes de salir", dijo a los diputados. "Mientras que la certificación hablará de la vacuna o test, nuestra fuerte recomendación de salud pública es que si la gente va a salir a los lugares para socializar deben hacer una prueba antes de ir para reducir el riesgo de ir a ese lugar con la infección asintomática y contagiar a los demás".

Según ella, es probable que sean necesarias algunas restricciones para frenar la propagación de ómicron durante las próximas cuatro a ocho semanas.

Cuánto protege la vacuna

En una reunión del grupo parlamentario multipartidista sobre coronavirus, la profesora Wendy Barclay, miembro de Sage y viróloga del Imperial College de Londres, ha dicho que era demasiado pronto para conocer la gravedad de la enfermedad causada por ómicron.

Las hospitalizaciones están aumentando rápidamente en Sudáfrica, donde se detectó por primera vez la variante, y aunque hay informes que indican que las estancias en los hospitales son cortas y que la ocupación de los cuidados intensivos puede ser menor, la población más joven de Sudáfrica y las anteriores olas de COVID en el país africano dificultan las comparaciones con Reino Unido, según Barclay.

Nuevos datos de la aseguradora Discovery Health, junto con el Consejo Sudafricano de Investigación Médica, muestran que la protección contra las complicaciones graves tras dos dosis de la vacuna es de aproximadamente el 70% para ómicron, frente al 90-95% para delta. "Esto sugiere que incluso en el caso de una enfermedad grave es probable que la protección de la vacuna sea menor contra ómicron", ha dicho Barclay.

La profesora Christina Pagel, directora de la unidad de investigación clínica operativa del University College London (UCL), dice que los primeros datos de Dinamarca sugerían que una proporción similar de casos confirmados daba lugar a ingresos hospitalarios con ómicron como con delta.

Imprescindible reducir contagios

Stephen Reicher, miembro del subcomité de Sage que asesora al Gobierno en materia de ciencias del comportamiento y profesor de psicología de la Universidad de St. Andrews, advierte que se necesitarían varias semanas para poner en marcha las vacunas de refuerzo y otros 15 días antes de que tuvieran efecto. "Si no hiciéramos nada ahora, para entonces los casos serían catastróficamente altos. Así que tenemos que reducir los casos para que nos dé tiempo a vacunar", dice.

"Hay dos maneras de reducirlos. Se puede reducir dando un consejo muy claro, que es no socializar. Si te relacionas ahora, no podrás hacerlo en Navidad". La alternativa, según él, es que la socialización se limite mediante la legislación. "Ese es un debate muy real. Pero me parece que ése es el único debate que se debería tener ahora, no el de si se debe reducir el nivel de contacto, sino el de cómo hacerlo".

Los hospitales de Inglaterra se están preparando para un aumento "significativo" de pacientes con COVID a partir de la semana que viene, ya que la variante ómicron se está propagando con gran rapidez, según ha declarado un alto dirigente del NHS. La mayor transmisibilidad de ómicron significa que los hospitales tendrían que tratar de nuevo a un gran número de pacientes a pesar de que aparentemente induce síntomas más leves que la variante delta, anteriormente dominante, ha dicho Chris Hopson, el director ejecutivo de NHS Providers.

Este martes, los cuatro jefes médicos de Reino Unido han aprobado una suspensión temporal del periodo de observación de 15 minutos para ayudar a acelerar la implantación de la vacuna. Los pacientes suelen permanecer en el centro de vacunación durante un breve periodo de tiempo después de recibir la inyección en caso de que experimenten una reacción alérgica grave, algo que ocurre con una de cada 100.000 dosis. El periodo de observación se mantendrá para las personas que hayan experimentado previamente anafilaxia u otras reacciones alérgicas.

Traducción por Lara Lema