Desde que los demócratas matan niños al nacer hasta los bulos ambientales: las mentiras de Trump en el debate con Biden

Los moderadores del primer debate presidencial de 2024 se mantuvieron totalmente al margen de la comprobación de los hechos por parte de los candidatos, dejando que las mentiras y medias verdades, sobre todo las de Donald Trump, quedaran sin respuesta.

El ex presidente ignoró con frecuencia las preguntas de los moderadores de la CNN, Jake Tapper y Dana Bash, y habló de lo que le dio la gana. En algunos casos, repitieron la pregunta y dieron a Trump la oportunidad de responder de nuevo.

Joe Biden rebatió a veces las afirmaciones de Trump, y viceversa, aunque no siempre de forma específica, más allá de decir que el otro mentía.

La ligera moderación dejó mentiras persistentes, aunque la cadena dijo antes del debate que los moderadores no intercederían.

“Obviamente, si hay algún hecho grave que necesita ser comprobado o el registro necesita ser aclarado, Jake y Dana pueden hacerlo”, dijo David Chalian, director político de CNN, a Associated Press antes del debate. “Pero ese no es su papel. No están aquí para participar en este debate. Están aquí para facilitar un debate entre Trump y Biden”.

Estos son los datos sobre algunas de las muchas afirmaciones falsas ofrecidas durante el debate del jueves por el ex presidente Trump.

Aborto

La afirmación: Trump dice que los demócratas apoyan el aborto hasta el nacimiento y que “todo el mundo” quería derogar la histórica sentencia de 1973 Roe v Wade, que garantizaba el derecho a nivel nacional y dio así un amplio margen de regulación a los estados..

Los hechos: El aborto tardío es una línea de ataque habitual entre los republicanos, pero se basa en un mito. Menos del 1% de los abortos en EEUU se practican en la semana 21 o más tarde, y son en gran parte debidos a anomalías fetales o a la falta de acceso a atención médica en etapas más tempranas del embarazo.

Además, la sentencia de Roe tuvo un amplio respaldo popular durante el medio siglo que estuvo en vigor. Algunos activistas antiabortistas también han argumentado que el gobierno federal puede utilizar una ley existente para aplicar una prohibición federal del aborto. En lo que va de año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tratado dos casos de aborto, lo que demuestra que la cuestión dista mucho de estar resuelta a nivel nacional.

Medio ambiente

La afirmación: Trump obtuvo “las mejores cifras medioambientales de la historia”.

Los hechos: No está claro a qué “cifras medioambientales” se refiere Trump, por lo que es imposible comprobar los hechos. Pero The Guardian ha recopilado 75 formas en las que Trump ensució más el país y calentó más el clima.

La frontera

La afirmación: La frontera de Trump era la más segura de la historia.

Los hechos: Trump dijo que cuando dejó la presidencia, EEUU tenía la frontera más segura de la historia y que “apenas” pasaba nadie.

Aunque las detenciones de migrantes han aumentado bajo el mandato de Biden, los incrementos comenzaron en 2020, durante la presidencia de Trump. Las razones por las que la gente buscaba emigrar incluyen el estrés económico causado por la pandemia y los desastres naturales, y problemas habituales, como la violencia y la inestabilidad política.

6 de enero

La afirmación: Trump desvió una pregunta sobre la insurrección del 6 de enero, culpando a Nancy Pelosi por rechazar la oportunidad de desplegar la Guardia Nacional.

Los hechos: Esto es falso. No hay pruebas de que Pelosi recibiera una propuesta para desplegar tropas de la Guardia Nacional, e incluso si la recibiera, no tendría poder para rechazarla. El presidente, el secretario de Defensa y el secretario del Ejército tienen el mando de la Guardia Nacional de Washington DC.

Recortes fiscales

La afirmación: Trump afirmó que sus recortes fiscales eran los mayores de la historia y que su administración tenía la economía más boyante de la historia.

Los hechos: Su recorte de impuestos fue el cuarto mayor desde 1940, según PolitiFact. Según el reciente informe del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, una organización sin ánimo de lucro, Trump generó el doble de deuda (8,4 billones de dólares) que Biden (4,3 billones). Antes de la pandemia, el crecimiento económico medio durante su presidencia fue del 2,7%, lo que está bien pero no tan bien como el crecimiento medio del 4% durante la administración de Bill Clinton. El desempleo antes de la pandemia era del 3,5%, aunque no tan bajo como durante la presidencia de Clinton.

“Superdepredadores”

La afirmación: Trump dijo que Biden llamó “superdepredadores” a los negros estadounidenses.

Los hechos: La teoría de los superdepredadores de la década de 1990 sugería que un número creciente de jóvenes inusualmente violentos, especialmente chicos negros, suponía una amenaza para el país. La teoría capitalizó el miedo racializado y se utilizó para fomentar políticas que condujeron al encarcelamiento desproporcionado de jóvenes negros. No hay pruebas de que Biden utilizara la frase o se adhiriera a la teoría que la sustenta.

Sin embargo, el apoyo de Biden al proyecto de ley contra la delincuencia de 1994 ha sido objeto de escrutinio. Biden ha defendido el proyecto de ley y ha dicho que algunos de sus aspectos se aplicaron erróneamente.