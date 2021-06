Hostilidad y desconfianza en la frontera del Reino Unido tras el Brexit: "Se nota un cambio de actitud"

Detenidos, con sus huellas dactilares registradas y tratados con hostilidad y desconfianza. ¿Tienen razón los ciudadanos de la Unión Europea en preocuparse por la llegada al Reino Unido? Estos son sus testimonios, entre los muchos que han escrito a The Guardian para compartir sus opiniones y experiencias en la frontera.

Viajar a Reino Unido tras el Brexit: ciudadanos de la UE se quejan de la discriminación y el caos en la frontera

Robert, británico, al regresar de Países Bajos

Hace poco volví de un breve viaje de negocios por Francia y Países Bajos. Lo que me pareció más interesante fue comprobar que mientras los franceses trataban de ayudar y ser comprensivos, la guardia fronteriza del Reino Unido era terrible y daba un trato absolutamente espantoso. He estado en el ejército, he luchado en el extranjero y he sido profesor. Estoy acostumbrado a tratar con gente agresiva y que coopera poco pero el tipo de la guardia fronteriza fue posiblemente una de las personas más desagradables que he conocido, antipático y abiertamente hostil. Me dio vergüenza y pena pensar que esa era la primera visión que podía tener de nuestro país un viajero que llega al Reino Unido.

Tim, canadiense residente en Suiza

Soy canadiense (con antepasados escoceses), casado con una alemana y residente en Suiza desde 2006. A lo largo de los últimos 30 años he viajado en múltiples ocasiones al Reino Unido, tanto por negocios como por placer. Descontando la pesadilla que es el aeropuerto de Heathrow, siempre me he sentido completamente en casa.

Mi hija de 12 años ha dicho que Londres es uno de los primeros lugares que quiere visitar después de la COVID-19. Pero por lo que se dice [sobre el trato en la frontera], vamos a posponer nuestro viaje, junto con los hoteles de cuatro o cinco estrellas, el teatro del West End, los restaurantes con estrellas Michelin, los museos, las compras, los taxis, etc... Si el Gobierno británico actual es demasiado miope como para darse cuenta de las implicaciones económicas que su estrategia tendrá a largo plazo, estamos encantados de esperar a las próximas elecciones. O a las que vengan después.

Stefano, italiano y residente en Italia

He leído los relatos de visitantes quejándose porque los funcionarios de inmigración del Reino Unido los han interrogado. Yo viajo a Nueva York tres o cuatro veces al año; tengo un piso en Nueva York; pago los impuestos de la propiedad, las facturas de los servicios públicos, etc... Cada vez que voy me toman las huellas dactilares, me fotografían, me preguntan por qué estoy allí, cuánto tiempo me pienso quedar, dónde me hospedaré, a qué me dedico… ¿Cuál es el problema? Después del Brexit, el Reino Unido es como Estados Unidos. Los que viajamos allí simplemente tenemos que prepararnos y cumplir con las nuevas reglas, que en mi opinión son perfectamente lógicas para el Reino Unido, ¿o hay algo que me estoy perdiendo?

Oliver, británico con hijos adultos en Italia

Ahora me preocupa mucho sufrir un trato similar cuando vaya a la Unión Europea. Mis hijos se criaron en Italia y viven allí de adultos. Estoy acostumbrado a ir de visita sin tener que comprar un billete de vuelta. Vuelvo a Inglaterra cuando lo decido, no porque esté obligado por una fecha en el billete de regreso. Todo esto es un desastre y mi derecho a ver a mis hijos, sobre todo en lo relacionado con la frecuencia y la duración, se ha visto muy limitado debido al Brexit.

Jakub, polaco, trabaja en banca en el Reino Unido

He notado un cambio de actitud del personal de control de fronteras. Llevo viviendo desde 2012 en el Reino Unido, donde he estudiado en la universidad y desarrollado mi carrera profesional dentro del sector financiero. Tengo el estatus de residente para ciudadanos de la Unión Europea desde hace dos años.

Tras unos meses en el extranjero, hace dos meses regresé al Reino Unido y noté un cambio de actitud, evidente en preguntas como ‘¿Por qué vienes aquí?’, ‘¿Vives aquí?’, cuya respuesta claramente debían conocer porque tengo el estatus de residente, que hasta donde sé aparece en mi pasaporte. Esto ha hecho que me preocupe realmente la posibilidad de salir del Reino Unido para irme de vacaciones, ya que nada me garantiza que no seré interrogado al regreso, incluso con mi estatus de residente.

La gente como yo paga miles de libras en impuestos, ya que una parte de mis ingresos está gravada al 40%. Como ciudadanos de la Unión Europea no merecemos este tipo de trato. He convertido a este país en mi hogar; casi todos mis amigos son británicos y pienso comprar una propiedad aquí en el Reino Unido. Mi esperanza es que esto sea solo un problema coyuntural.

Alex, ciudadano alemán que visita Reino Unido para ver a su pareja

Hace un año que no veo a mi pareja por culpa de la COVID-19, pero la semana pasada tuvo una experiencia horrorosa en la frontera del Reino Unido. Intentó visitarme en ferry pero lo trataron como a un criminal. Los agentes actuaban como si tuvieran todo el poder de un presidente y mandaron de vuelta a mi pareja, advirtiéndole de que podrían incluirlo en una lista negra.

Lo que dice el Ministerio del Interior

Ahora que ha terminado la libertad de circulación con la Unión Europea, quienes vengan al Reino Unido a vivir, trabajar o estudiar durante más de seis meses deberán obtener el permiso necesario antes de su viaje.

Esperamos que la guardia fronteriza trate a todos los que llegan con respeto y que analice el caso concreto de cada pasajero de forma individual. Los ciudadanos británicos esperan que comprobemos que todas las personas que entran en el Reino Unido tienen derecho a hacerlo, y es posible que se hagan preguntas a los pasajeros para aclarar los fundamentos bajo los que pretenden entrar al Reino Unido.

*Algunos nombres han sido modificados

Traducido por Francisco de Zárate