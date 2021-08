Reino Unido sacrifica a la alpaca Gerónimo tras cuatro años de batalla legal y un debate nacional

Las autoridades de Reino Unido han sacrificado este martes a una alpaca, Gerónimo, después de que su propietaria denunciara que el animal fue sacado a la fuerza de su casa en Gloucestershire, para angustia de sus dueños y seguidores.

Un equipo de cuatro veterinarios del ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) se ha llevado este martes al animal, que había dado dos veces positivo en la prueba de la tuberculosis bovina y cuyo destino ha dividido a Reino Unido, de la granja Shepherds Close, cerca de Wickwar, en el sur de Gloucestershire. Junto a ellos, al menos diez agentes de policía, que han cerrado las carreteras que permiten acceder a la granja, impidiendo que los medios de comunicación se acercaran a la finca.

Los testigos, seguidores de Gerónimo conocidos como "los ángeles de la alpaca", han dicho que el animal hacía ruidos de angustia mientras los veterinarios le colocaban una cuerda alrededor del cuello, lo subían a un remolque de caballos y se lo llevaban.

El destino del animal no estaba claro, pero DEFRA ha confirmado que Gerónimo ha sido sacrificado por el personal de la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (APHA) como "medida necesaria para controlar la propagación de la tuberculosis bovina (bTB)".

La jefa de servicios veterinarios, Christine Middlemiss, ha dicho que se trata de "una situación terriblemente triste" y ha mostrado su apoyo a "todos los afectados por esta devastadora enfermedad".

"Nadie quiere tener que sacrificar a los animales infectados si puede evitarse, pero tenemos que ceñirnos a las pruebas científicas y sacrificar a los animales que han dado positivo en la prueba de la tuberculosis bovina para minimizar la propagación de esta insidiosa enfermedad y, en última instancia, erradicar la mayor amenaza para la salud animal en este país”, ha dicho también.

"Esto no solo es esencial para proteger a nuestra industria agrícola y a las comunidades rurales, sino que también lo es evitar más casos de tuberculosis en los seres humanos", ha dicho.

DEFRA ha dicho que los veterinarios de APHA llevarían a cabo un examen post mortem, seguido de un cultivo bacteriológico de muestras de tejido seleccionadas, cuyo proceso puede tardar hasta tres meses.

La dueña defiende que estaba sana

La propietaria de Gerónimo, Helen Macdonald, enfermera veterinaria, dice que los test eran defectuosos y que la alpaca de ocho años estaba perfectamente sana.

En su intervención en la granja, ante una gran pancarta en la que se leía "Somos Gerónimo", Macdonald ha dicho a los periodistas que la alpaca había sido sacada "a la fuerza".

"Durante las dos últimas semanas hemos tratado de dialogar de forma constructiva y persistente con George Eustice, Lord Benyon, los asesores especiales de George Eustice, los altos funcionarios de Defra y varios parlamentarios y científicos del gobierno, y les hemos propuesto un camino diferente que permita al gobierno abordar sus prioridades declaradas en la lucha contra la tuberculosis bovina y también salvar la vida de Gerónimo. El gobierno se ha negado a comprometerse de buena fe".

"Ahora sabemos que no sólo han ignorado nuestra constante petición de diálogo, sino que no tenían intención de comprometerse con nosotros. De hecho, no han parado de planear el asesinato de Gerónimo", ha añadido Macdonald.

La propietaria luchó contra la decisión en los tribunales y rogó al Gobierno de Reino Unido que permitiera volver a examinar al animal. Más de 130.000 personas habían firmado una petición pidiendo que se le perdonara la vida y este martes un "escudo humano" de defensores de los animales se ha situado alrededor del corral de Gerónimo, en el sur de Gloucestershire.

Pero después de que un juez del Tribunal Superior de Justicia volviera a fallar en contra de Macdonald, el Gobierno dijo que había que sacrificar a Gerónimo. La orden debía finalizar el 4 de septiembre.

La policía de Avon y Somerset había confirmado antes que "los agentes están en presentes en una granja en el área de Wickwar del sur de Gloucestershire esta mañana para apoyar a la Agencia de Salud Animal y Vegetal, que están ejecutando una orden judicial".

"Siempre apoyaremos a nuestras agencias asociadas para que cumplan sus deberes legales, y nuestro papel es evitar una ruptura de la paz y garantizar la protección de la seguridad pública", dicen.

