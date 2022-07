Quiénes son los favoritos para suceder a Boris Johnson

Tras las dimisiones de Rishi Sunak y de Sajid Javid, el futuro de Boris Johnson como primer ministro pende de un hilo.

Boris Johnson resiste a duras penas, pero ¿cuánto más aguantará?

Aunque la falta de un sucesor evidente tenga a muchos diputados tories dudando sobre la conveniencia de destituir a Johnson, lo cierto es que no faltan candidatos para el cargo.

Los principales contendientes llevan varios meses compitiendo por su puesto, algunos de forma más discreta que otros. Esta es una lista de sus posibles sucesores, con una puntuación de cero a diez para sus posibilidades.

Penny Mordaunt 6/10

El martes por la noche la exministra de Defensa saltó a la palestra como posible favorita, y la casa de apuestas Coral le dio el nivel más alto de probabilidades en la carrera para sustituir a Johnson.

La diputada también ha surgido como una clara preferida de los fieles tories. Este fin de semana se publicaron los resultados de una encuesta que Conservative Home pasó entre los afiliados del Partido Conservador, donde Mordaunt aparece como la segunda opción favorita, justo por detrás de Ben Wallace, el actual ministro de Defensa.

Como defensora del Brexit, Mordaunt lleva tiempo siendo considerada como una candidata perfecta para lo más alto del Gobierno, pero su apoyo a Jeremy Hunt (otro rival de Johnson) la ha hecho parecer como desleal durante el mandato de Johnson. Ha sido una de las políticas más directas a la hora de cargar contra el primer ministro por el escándalo de las fiestas en Downing Street, el llamado Partygate, y parece estar preparándose para competir por el puesto más alto.

Rishi Sunak 5/10

Aunque Sajid Javid, el ministro de Sanidad, se le adelantó, es posible que la audacia que mostró el ministro de Economía en su decisión de abandonar el gabinete haya aumentado sus probabilidades de liderar el Gobierno.

La imagen de Sunak, que durante mucho tiempo figuró entre los favoritos para suceder a Johnson, se ha visto afectada por el Partygate (por el que fue multado) y por la polémica en torno a los manejos financieros de su familia, algo que podría hacerle aún más daño.

Ese episodio hizo que cayese en picado la popularidad de Sunak, que se había labrado una convincente imagen dando ruedas de prensa para explicar los planes de ayuda por la COVID-19, que aprobó rápido para mantener a familias y empresas a flote y le valieron el reconocimiento público.

Pero últimamente también ha recibido críticas por su falta de agilidad a la hora de ayudar a los ciudadanos durante la crisis por la subida de precios, así como por meteduras de pata que le hacen parecer lejos del sentir general, como cuando se rodea de objetos de lujo o como cuando construyó una piscina en su mansión de Yorkshire.

En la bancada tory sigue teniendo partidarios que lo ven tranquilo e imperturbable. También hay quien opina que tal vez no desee el puesto de primer ministro tanto como otras personas de su círculo íntimo lo desean para él.

Liz Truss 4/10

La ministra de Asuntos Exteriores se apresuró a declarar su apoyo a Johnson el martes en cuanto abandonaron el gabinete Javid y Sunak, que compite con ella por el liderazgo.

Su movimiento fue percibido como un intento de apuntalar los posibles apoyos a Johnson de otros leales, un grupo que no será insignificante en la batalla por el liderazgo tory. Pero su estrella se ha desvanecido ligeramente en los últimos tiempos mientras políticos como Hunt y Mordaunt la han adelantado en los pronósticos de varios corredores de apuestas.

Hasta el momento, Truss ha estado ocupada puliendo su perfil público con la publicación fotos de Instagram o con la imitación en una visita a Estonia de la imagen de Margaret Thatcher a bordo de un tanque con un pañuelo en la cabeza.

Pese a una débil reacción inicial por la invasión rusa de Ucrania, y a las acusaciones contra el Ministerio de Asuntos Exteriores por falta de preparación, la primera mujer tory en liderar el Ministerio se ha atribuido el mérito de liberar a la ciudadana británica-iraní Nazanin Zaghari-Ratcliffe y el de imponer las sanciones a los oligarcas rusos.

Ben Wallace 4/10

Las encuestas de Conservative Home sobre los ministros más apreciados son lideradas por el ministro de Defensa tras su gestión de la guerra en Ucrania y de la evacuación en Afganistán.

Aunque de muy poca notoriedad, hay diputados tories que creen que Wallace ha empezado a considerar una candidatura por lo apreciado que es. Muchos lo consideran como una persona que podría marcar un claro contraste de estilo con relación a Johnson.

En una señal de que podría ser uno de los candidatos, su valoración en los pronósticos de las casas de apuestas ha aumentado en los últimos días.

Jeremy Hunt 3/10

Durante mucho tiempo las casas de apuestas lo consideraban el favorito para reemplazar a Boris Johnson, que en las últimas elecciones por el liderazgo tory lo derrotó. Pero muchas de esas mismas casas de apuestas tienen ahora por los suelos las probabilidades del exministro de Sanidad.

Aunque se suele hablar de él como el reemplazo “seguro” de Johnson, los movimientos de Javid y de Sunak han dejado en evidencia su falta de audacia.

En términos de carácter, el primer ministro y Hunt siguen siendo polos opuestos. Si Johnson es pura exageración y chistes fáciles, Hunt no es ninguna de las dos cosas. Pero su talón de Aquiles es ser uno de los tories que se opusieron al Brexit, algo que podría hacerle perder votos frente a rivales como Mordaunt.

Hunt ha intentado desempeñar desde la segunda fila el papel de veterano estadista, con sus críticas suaves y normalmente cordiales de los errores cometidos por el Gobierno durante la COVID-19. Si los tories estuvieran desesperados por un poco de estabilidad tras el tumulto de los años de Johnson, la clara ubicación de Hunt en el ala centrista del Partido Conservador podría hacerle ganar puntos como una presencia tranquilizadora. Pero las simpatías por el Brexit de los conservadores se harán notar en su decisión.

La comunidad sanitaria no le perdona su disputa con los médicos en formación durante la polémica por sus contratos, pero para la opinión pública general Hunt no es una figura muy polarizadora. El periódico The Daily Mail, (por ahora) partidario de Johnson, suele burlarse de él por sus ambiciones de liderazgo.

Sajid Javid 3/10

Tuvo una actuación deslucida en la carrera de 2019 por el liderazgo tory (no llegó a la última ronda), pero Javid podría haber reavivado sus esperanzas de liderazgo al dar el pistoletazo de salida de la nueva pelea.

El excanciller tuvo un dramático regreso al gabinete en junio del año pasado como ministro de Sanidad, después de su anterior dimisión por un enfrentamiento con Dominic Cummings, el ex asesor de Johnson y artífice del Brexit.

En su día, muchos hablaban de él como un claro aspirante a liderar el partido, pero el recuerdo de sus relativamente cortos 16 meses como ministro de Economía se fue desvaneciendo a medida que las decisiones tomadas por Rishi Sunak durante la pandemia elevaban el perfil del que lo había reemplazado en el cargo.

Javid tuvo el coraje político de lanzarse el primero al dimitir este martes por la noche con una carta que también era notablemente diferente a la de Sunak, quien se centró significativamente en la necesidad de una nueva estrategia económica. El tono de la de Javid, en cambio, era más furibundo, con el llamamiento a la integridad como eje.

Nadhim Zahawi 3/10

El actual ministro de Economía, que ha reemplazado a Sunak, se ha ido perfilando como un candidato de fuera que podría sumar una convincente historia personal a su buen desempeño en el Gobierno.

Zahawi dejó impresionado a su partido cuando ejerció como gestor de la vacunación contra el coronavirus. En el cargo de ministro de Educación con el que fue recompensado ha hecho un gran trabajo neutralizando algunos de los complejos problemas que enfrentaban los tories en educación tras el caos sembrado durante el Ministerio de Gavin Williamson en la primera parte de la pandemia.

Su historia como refugiado iraquí que llegó de niño a Reino Unido es notable. Pero como ocurre con Sunak, a algunos diputados tories les puede preocupar su riqueza, y en particular, el escándalo de 2013 por calentar sus establos con electricidad subsidiada por el contribuyente y sus antiguos negocios en el sector del petróleo y el gas.

Tom Tugendhat 2/10

El exmilitar es uno de los favoritos de los tories de centro, algo que sin embargo puede ser obstáculo en un partido cuyos miembros y diputados se han desplazado a la derecha en muchos temas.

Sería muy inusual tener un nuevo primer ministro sin experiencia en el gabinete (tampoco ejerció las funciones paralelas dentro de la oposición), pero algunos diputados ven como positivo a un candidato no contaminado por el Gobierno de Johnson.

Sin embargo, Tugendhat no tiene experiencia y hay quien teme que le preocupen demasiado los asuntos internacionales y demasiado poco la agenda nacional como para ser una opción atractiva.

Traducción de Francisco de Zárate