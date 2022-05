Las fiestas en Downing Street: “vino por las paredes”, “borracheras” y maniobras para huir de los periodistas

El Gobierno británico ha publicado el informe final de su investigación interna de las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia y por las cuales la policía ha emitido 126 multas, incluida una al primer ministro Johnson por celebrar su cumpleaños con compañeros de trabajo. El informe preliminar se publicó en enero y las autoridades han esperado a que finalizase la investigación policial para hacer público el informe definitivo.

El documento, que incluye nuevas fotografías de las fiestas en cuestión, destaca los “fallos de liderazgo y juicio en el Número 10 y en la Oficina del Gabinete”. “A los actos que investigué asistieron dirigentes del Gobierno. Muchos de estos eventos no deberían haber sido permitidos. También se da el caso de que algunos de los funcionarios de menor rango creían que su participación en algunos de estos actos estaba permitida dada la asistencia de los altos dirigentes. Los altos dirigentes del centro, tanto políticos como oficiales, deben asumir la responsabilidad por esta cultura existente”, señala la autora del informe, Sue Gray.

“Aunque no hay excusa para algunos de los comportamientos aquí expuestos, es importante reconocer que los más jóvenes asistieron a encuentros en los que sus superiores estaban presentes o incluso organizaban. No me cabe duda de que habrán aprendido de esta experiencia y, aunque esto no es asunto mío, espero que se tenga en cuenta a la hora de considerar cualquier acción disciplinaria”, señala Gray.