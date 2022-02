Trump anuncia su intención de presentarse a las presidenciales de 2024

Donald Trump ha mostrado su intención de volver a presentarse a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. "Lo hicimos dos veces y lo haremos una tercera", dijo en el cierre de la penúltima jornada de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), pese a que solo ganó una vez las elecciones. Las segundas las perdió, aunque no ha aceptado el resultado y lleva desde entonces realizando acusaciones de fraude sin aportar ninguna prueba.

Durante su intervención, Trump ha prometido terminar en tres semanas el muro en la frontera con México para poner fin a la entrada de "millones de inmigrantes ilegales" a EEUU. En su discurso, recuperó el mismo tono que ya empleó durante la campaña de las elecciones de 2020, incluyendo el lema de 'hacer América grande de nuevo' y las referencias a Hillary Clinton, a la "ciénaga" de Washington o a China, a la que ha dicho que exigirá el pago de millones de dólares por la responsabilidad que le atribuye en la pandemia de coronavirus.

Trump ha prometido también recuperar la independencia energética y la seguridad fronteriza que, según dijo, se han perdido en EE.UU. a causa de las políticas de Biden en los apenas 13 meses que lleva en el poder. Y se ha comprometido a que sus conciudadanos recuperen la "confianza" en su país, a "restablecer" la economía y conseguir que EE.UU. vuelva a ser respetado en todo el mundo.

El ex presidente de EEUU no ha dejado pasar la oportunidad de utilizar la guerra en Ucrania en su propio discurso, asegurando que Putin tomó la decisión tras ver la retirada de Afganistán y se comprometió a desagraviar a los militares "humillados" con esa "rendición". Según dijo, con George W. Bush en la Presidencia, Rusia invadió Georgia; con Barack Obama, Crimea, y con Joe Biden, Ucrania. "Soy el único presidente estadounidense del siglo XXI en cuyo mandato Rusia no ha invadido otro país", aseveró.

El expresidente se refirió en reiteradas ocasiones a Biden y a su gobierno como "maligno", "corrupto", "estúpido", "débil" e "incompetente". Ante un público entusiasmado que aplaudía y coreaba eslóganes, el dirigente republicano prometió revertir todas sus políticas "patéticas" y "dañinas" de la actual Administración.

Además, se explayó al hablar de la "persecución" de la que según dijo es víctima, junto a su familia, allegados y sus seguidores y criticar a los medios "deshonestos" y las redes sociales que le vetaron. "Van a venir por mí, porque yo estoy aquí plantado por ustedes", subrayó en una aparente referencia a las investigaciones de la que es objeto tanto por razones empresariales como por el asalto al Capitolio por una multitud de seguidores afines que querían impedir que se certificara la victoria electoral de Biden.