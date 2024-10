La UE avisa a Israel de que los ataques a los cascos azules de la ONU violan el derecho internacional

La UE sigue afrontando con división el conflicto en Oriente Medio. Los 27 tardaron más de 48 horas en consensuar una posición común para condenar los ataques de Israel a la misión de paz UNIFIL en la que participan 16 estados miembros. A última hora del domingo, el alto representante, Josep Borrell, logró la unanimidad que se requiere para la política exterior y emitió un comunicado en el que se eleva el tono contra Israel en comparación con textos anteriores al advertir de que los ataques a los cascos azules suponen una violación del derecho internacional.

“Son totalmente inaceptables. Los ataques deben cesar inmediatamente”, señala la UE, que reclama a Israel explicaciones y una “investigación exhaustiva” sobre lo ocurrido. “Instamos a todas las partes a que cumplan plenamente sus obligaciones de garantizar la seguridad del personal de la UNIFIL en todo momento, y a que permitan que la UNIFIL siga cumpliendo su mandato”, recoge el texto sobre las tropas desplegadas en el sur de Líbano.

“Estamos profundamente preocupados por el continuo lanzamiento de cohetes a Israel por parte de Hizbulá, que debe cesar, y por los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en zonas densamente pobladas del Líbano, que causan un elevado número de víctimas civiles y el desplazamiento de muchas personas. Instamos a todas las partes a que respeten el Derecho Internacional Humanitario, en cualquier circunstancia”, señala, igualmente, el comunicado que reitera la necesidad de un alto el fuego.

Los 27 “fuertemente divididos” sobre el embargo de armas

“La situación en Oriente Medio está volviéndose peor, peor, peor”, ha advertido Borrell antes de la reunión con los ministros de Exteriores de la UE este lunes en Luxemburgo. “El secretario general de la ONU no es quien decide que esta misión permanezca o no, es el Consejo de Seguridad el que toma este tipo de decisiones, así que paren de culpar a António Guterres”, ha agregado sobre la beligerancia de Benjamín Netanyahu contra el máximo responsable de Naciones Unidas, al que ha declarado persona non grata.

“Me hubiera gustado reaccionar más rápido a algo que evidente”, ha reconocido el jefe de la diplomacia europea sobre lo difícil que ha sido cerrar una posición común.

Preguntado por la posición de Pedro Sánchez y Emmanuel Macron de llevar a cabo un embargo de armas a Israel, Borrell -que ya aplaudió esa postura- ha admitido que los estados miembros “están fuertemente divididos” y ha dejado esa posibilidad en manos de cada uno de los gobiernos, ya que es una “competencia nacional”. Para que esa medida se tomara en el conjunto de la UE, se tendría que lograr una unanimidad que se antoja imposible.

“Oriente Medio no necesita más armas”, ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha recordado que la concesión de nuevas licencias de armamento para Israel se suspendieron en octubre del año pasado y que no se permite a los buques que transportan armas no pueden hacer escala en los puertos españoles. “No queremos que esta guerra se convierta en una guerra total”, ha señalado Albares, que ha apostado por la “vía diplomática” y, en concreto, por la celebración de una conferencia de paz en la que se avance hacia la solución de los dos estados.