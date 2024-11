Última hora sobre las elecciones de Estados Unidos, en directo

09:25 h

“Os prometo que buscaré el terreno común, prometo que escucharé a los afectados por las decisiones que tome, prometo que escucharé a los expertos, prometo que escucharé a la gente que esté en desacuerdo conmigo, porque no creo que la gente que está en desacuerdo conmigo sea el enemigo”.

Es un fragmento del discurso de la candidata presidencial, Kamala Harris, este lunes en Filadelfia.

“En un ambiente de tensión y euforia en la vigilia del día de las elecciones, el rapero will.i.am, cantante y compositor de los Black Eyed Peas, entonó una nueva canción dedicada a Harris: ”Yes, she can“ (”sí, ella puede“). Animadas por Oprah Winfrey, decenas de miles de personas corearon con el ”Yes, she can“ qué recordaba al eslogan de la campaña de Barack Obama en las presidenciales de 2008. Winfrey llevaba una camiseta con esas mismas palabras: ”Yes, she can“”, cuenta María Ramírez, enviada especial de elDiario.es para cubrir estas elecciones.

Kamala Harris cierra su campaña en Filadelfia con un mensaje optimista: “Yes, she can”