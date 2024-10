Más de 200.000 suscriptores se dan de baja de 'The Washington Post' tras el veto de Bezos a apoyar a Kamala Harris

El multimillonario Jeff Bezos, dueño de Amazon y The Washington Post, ha decidido que, por primera vez y coincidiendo con una de las elecciones más decisivas de los últimos tiempos para EEUU y el resto de planeta, el periódico no expresará su apoyo editorial a un candidato, en este caso Kamala Harris.

A consecuencia de ello, según informa la cadena de radio NPR, el periódico se ha visto sacudido por una oleada de cancelaciones de suscriptores y una serie de renuncias de columnistas, mientras el periódico lidia con las consecuencias de la decisión de Bezos de vetar el a la vicepresidenta Harris.

De acuerdo con la información de NPR, más de 200.000 personas habían cancelado sus suscripciones digitales al mediodía del lunes en EEUU, según dos personas del periódico con conocimiento de los asuntos internos del periódico. Según la información, no todas las cancelaciones tienen efecto inmediato. Aun así, la cifra representa alrededor del 8% de la circulación de pago del periódico, de 2,5 millones de suscriptores, que incluye también la versión impresa. El número de cancelaciones ha seguido aumentando el lunes por la tarde.

Los periodistas del Post han revelado repetidos casos de irregularidades y acusaciones de ilegalidad por parte de Trump y sus asociados. La página editorial, que opera por separado, ha caracterizado a Trump como una amenaza para el modelo democrático estadounidense.

El periódico propiedad del multimillonario Bezos se está viendo inmerso en un infierno preelectoral desde que el viernes anunció que abandonaría una política de cinco décadas de hacer un respaldo presidencial formal. El célebre dúo de investigadores del Watergate Bob Woodward y Carl Bernstein tacharon la decisión de “sorprendente y decepcionante, especialmente a estas alturas del proceso electoral”, antes de las elecciones del 5 de noviembre.

Sin embargo, están surgiendo señales de rechazo a las cancelaciones al Washington Post, y algunos redactores del periódico señalan que, en última instancia, hacerlo es contraproducente, informa The Guardian. Dana Milbank, columnista de opinión, dijo que no podía respaldar los llamamientos a darse de baja. Dijo que eso no perjudicaría a Bezos, que ya perdió 77 millones de dólares con el Post en 2023, porque el periódico es sólo “calderilla” para el empresario que también es dueño del minorista en línea Amazon y de la compañía aeroespacial Blue Origin.

“Boicotear The Post nos perjudicará a mis colegas y a mí”, escribió Milbank. “Cuantas más cancelaciones haya, más puestos de trabajo se perderán y menos buen periodismo habrá”.

En Estados Unidos existe la tradición de que los medios de comunicación den su respaldó explícito a un candidato presidencial, pero el editor jefe del Post, William Lewis, anunció el viernes que el diario ha decidido mantenerse equidistante y no apoyar ni a Harris ni a su rival republicano, el expresidente (2017-2021) Donald Trump.

Según revelaron dos periodistas en un artículo publicado en el mismo diario, el consejo editorial del Post ya tenía redactado su artículo de respaldo a la aspirante demócrata, pero fue Jeff Bezos quien ordenó frenar su publicación, informa Efe.

El primer aspirante presidencial apoyado por el Post fue el demócrata Jimmy Carter en 1976, tras el escándalo del Watergate que el diario había destapado. Desde entonces, el rotativo ha apoyado regularmente a candidatos, a excepción de la campaña de 1988.

La cabecera ha investigado durante años irregularidades y polémicas de Trump y de su entorno, y ha sido muy crítica con la retórica del republicano y su negativa a aceptar la derrota electoral de 2020. Durante el mandato de Trump, Amazon perdió un contrato multimillonario con el Pentágono y demandó a Trump por haber usado “presión indebida” para dañar a Bezos. Los críticos con la decisión del diario creen que el multimillonario quiere prevenir enfrentamientos con un posible segundo mandato del republicano.

El primero en dimitir por la decisión fue el editor Robert Kagan, quien calificó el cambio de postura como una “capitulación prematura” ante Trump. La columnista Michele Norris también anunció su renuncia, al calificar el cambio como un “terrible error” y un “insulto a los estándares del periódico”. Otros 18 columnistas firmaron una columna en la que expresaron su desacuerdo porque el anuncio “representa un abandono a las convicciones del diario”.

Polémica similar en Los Angeles Times

Una polémica similar ha azotado al diario Los Angeles Times, donde la jefa del Consejo Editorial, Mariel Garza, renunció a su cargo en protesta porque el dueño del rotativo, Patrick Soon-Shiong, bloqueó el apoyo del diario a Harris.

El multimillonario Soon-Shiong, propietario del diario, ha querido presentar su decisión como un intento de neutralidad. El sábado, su hija Nika Soon-Shiong, activista política progresista, dijo que la decisión estaba motivada por el continuo apoyo de Harris a Israel en la guerra de Gaza.

“Como ciudadana de un país que financia abiertamente el genocidio, y como familia que vivió el Apartheid sudafricano, el apoyo era una oportunidad para repudiar las justificaciones de los ataques generalizados contra periodistas y la actual guerra contra los niños”, afirmó en un comunicado.