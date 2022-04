Última hora sobre la invasión rusa en Ucrania, en directo

08:58 h

Estados Unidos está valorando la visita a Ucrania de un miembro del Gobierno de “alto nivel” para demostrar su apoyo así como la entrega de nuevo equipamiento ante la que está considerada como una nueva etapa de la guerra. Con las conversaciones de paz estancadas y ante la ofensiva prevista en el Donbás por parte de las fuerzas rusas, varios medios estadounidenses revelaron este miércoles que EEUU podría adelantar a Ucrania ayuda militar por valor de 800 millones de dólares (735 millones de euros).

El envío, informa 'The New York Times', contiene armas, munición, sistemas de artillería, helicópteros, radares y sistemas de vigilancia aérea así como buques no tripulados para defender la costa y equipamiento protector ante posibles ataques químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. El portavoz del Pentágono, John Kirby, afirmó que “somos muy conscientes de que el tiempo pasa y sabemos que el tiempo no juega a nuestro favor”.