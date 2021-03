Ultimátum de Bruselas a AstraZeneca: "Si no entrega las vacunas, no permitiremos las exportaciones"

Italia estrenó hace unos días el bloqueo de exportaciones contra la fuga de vacunas de la Unión Europea ante los problemas de suministro de AstraZeneca. El Gobierno de Mario Draghi, con el respaldo de Bruselas, bloqueó un envío de 250.000 dosis contra la COVID-19 a Australia. Era la primera vez que se activaba el mecanismo de control de las exportaciones puesto en marcha en la UE tras el primer anuncio de los problemas graves de AstraZeneca para entregar las vacunas. Y este lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido tajante: "Si no entrega las vacunas, no permitiremos las exportaciones".

La jefa del Ejecutivo comunitario, en conversación con mujeres corresponsales, entre ellas la de la Cadena SER, ha afirmado estar "cansada de ser el chivo expiatorio" por el lento desarrollo de la campaña de vacunación: "Mientras AstraZeneca no pueda explicar por qué no entregan las vacunas comprometidas en Europa, tenemos el problema de que las dosis producidas aquí en la UE se vayan a otro lado. Creo que es responsabilidad de la empresa organizar sus entregas".

AstraZeneca ha entregado hasta ahora alrededor de 10,7 millones de vacunas a la UE, según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades recogidos por Bloomberg. La compañía se ha comprometido a suministrar 40 millones de dosis a finales de marzo, lo que supone la mitad de las comprometidas para el primer trimestre de 2021.

En este contexto, Italia bloqueó la semana pasada un envío de la vacuna de AstraZeneca a Australia, utilizando por primera vez un reglamento de la UE introducido recientemente. "Si una empresa no entrega, no podemos permitir las exportaciones", ha dicho von der Leyen. “Desde el principio he apoyado a Italia en su decisión porque, como vemos, AstraZeneca está entregando menos del 10%" de lo que se había contratado inicialmente para el primer trimestre.

Von der Leyen ha dicho también que las cosas estaban mejorando en la UE, donde se duplicará la producción mensual de vacunas. La Comisión Europea prevé una producción de 90-100 millones de dosis al mes a finales de marzo: "Si nos fijamos en el resto del mundo, somos muy buenos en lo que respecta a la vacunación y las tasas de vacunación están aumentando".

Esta semana, el 11 de marzo, está previsto que Bruselas autorice la comercialización de la vacuna de Janssen/Johnson&Johnson, lo que elevaría a 300 millones las dosis para el segundo trimestre.