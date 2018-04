Mateo Gil abre la edición 21 del Festival de Málaga, con más cine latino que nunca

Los periodistas de cine siempre esperamos el Festival de Málaga como un oasis climatológico -y cinematográfico, sí- en el arranque de la primavera. Este año, los paseos al anochecer en mangas de camisa tendrán que esperar, por lo menos, a mañana. La inauguración de la edición número 21 de Málaga se está viendo marcada por la lluvia, así que la alfombra roja de arranque se celebra en el pequeño hall del Teatro Cervantes, y no en la preciosa alfombra roja desplegada en la plaza, que hoy luce solitaria y llena de charcos. Es también, este, un efecto de la física... que enmarca la película que inaugura la muestra.

Las leyes de la termodinámica es la primera comedia romántica firmada por Mateo Gil, el director de Blackthorn o Proyecto Lázaro, y guionista de los primeros grandes éxitos de Alejandro Amenábar. En la cinta, con un tono documental como excusa, los misterios de la ciencia se entrelazan con los misterios del amor, que envuelven en sus redes a Vito Sanz, Berta Vázquez y Chino Darín, entre otros. Diagramas en pantalla y expertos en física nos enseñan las leyes de la termodinámica... mientras los personajes sufren sus efectos en carne propia. “ Para mí Las leyes de la termodinámica, más allá del disfraz de documental y del chiste sobre las leyes de la física, es una comedia romántica muy clásica. Y te diría que sus personajes también lo son", confesaba Gil en conversación con Kinótico.

"No he pretendido hacer un relato generacional ni hablar de las nuevas formas de amor", continuaba, "porque tampoco creo que haya cambiado tanto. Genéticamente somos idénticos a los humanos de hace 2.000 años, ha cambiado el entorno, pero no podemos decir que haya cambiado el amor”. Y sin embargo, a pesar de que nos enamoramos y entristecemos igual que siempre, los humanos tenemos mucho más difícil llegar al amor, porque el entorno es mucho más complejo. “ Está pasando prácticamente con todo. Este exceso de oferta en un nuevo mundo que es Internet, que no controlamos, y que no sabemos cuáles son sus reglas, hace que estemos un poco anestesiados en todo. No solo en el amor”, decía el director.

Más "en español" que nunca

Desde la pasada edición, el Festival de Málaga pasó a apellidarse "Cine en español", porque incorporó a su sección oficial títulos latinoamericanos. Este año su número crece [9], llegando a equipararse prácticamente con los nacionales [11]. Además uno de los invitados especiales, que pasará mañana por la alfombra roja, será Guillermo del Toro, el reciente ganador del Oscar. A él se le concederá el premio Málaga-Sur, y a su pupilo Juan Antonio Bayona se le entregará el lunes el Premio Retrospectiva. También recibirán sendos homenajes la actriz Mónica Randall y el diseñador de vestuario Paco Delgado. Por la sección oficial, además de Mateo Gil, desfilarán David Trueba, José Sacristán o Belén Rueda. Y según las previsiones, ya lo harán en seco. Y con la tradicional alegría malagueña en las calles. Esperemos.