'ROMA', de Alfonso Cuarón, se hace con el León de Oro en la Mostra de Venecia 2018

La predicciones de periodistas y cinéfilos, que han seguido fielmente la sección oficial de la Mostra de Venecia 2018 durante la última semana, han coincidido de pleno con la deliberación del jurado de Guillermo del Toro. ROMA, la brillante película del también mexicano Alfonso Cuarón, se ha alzado esta noche con el León de Oro del festival más añejo del mundo. "Debo dar las gracias a la Mostra por su apoyo continuo a mi película, también debo dar las gracias al jurado de este festival, que tiene una gran importancia para mí", ha dicho Cuarón desde el escenario, que ha recordado que su cinta está dedicada a la niñera que tuvo de pequeño. "Esta película, Libo, es el producto de mi inmenso amor a ti, a mi familia y a mi país, México", ha añadido.

El triunfo de ROMA significa muchas cosas. En primer lugar confirma la preponderancia del cine mexicano [y de su talento emigrado a Estados Unidos] en la meca del cine internacional. El último León de Oro y el último Oscar están en la estantería de Guillermo del Toro, que hoy le ha entregado el testigo a su "cuate" Alfonso Cuarón. Y además es el primer León de Oro [y el primer premio sólido y de carácter internacional] para Netflix, que meses después del rifirrafe con Cannes consiguió inundar la sección oficial de la Mostra de Venecia y ahora coronar el palmarés de la edición número 75 del festival. La sala de prensa del Palazzo del Casinò, la sede de los informadores durante el festival, ha estallado en aplausos segundos después del anuncio de Del Toro.

En las categorías inferiores, el jurado de la sección oficial ha querido repartir juego. Si habido una cinta favorita después de ROMA, ha sido la que casualmente se proyectó en la misma jornada del festival: The favourite, la retorcida fábula palaciega firmada por el griego Yorgos Lanthimos. Esta cinta ambientada a comienzos del siglo XVIII se ha llevado el Gran Premio del Jurado [algo así como el segundo premio de la competición], y una de las Copas Volpi de la Mostra, que ha reconocido el talento de la británica Olivia Colman. La intérprete, uno de los rostros más sólidos del cine inglés, da vida a una reina despiadada, cruel, pero también sensible y deprimida, que traspasa la pantalla con su humanidad. La Copa Volpi al Mejor Actor ha sido para Willem Dafoe, siempre olvidado en los grandes premios, que esta vez ve reconocida su encarnación de Van Gogh en At eternity's gate.

El Mejor Director de la Mostra 2018 ha sido el francés Jacques Audiard por The Sisters Brothers, un western sui generis con producción parcialmente española y protagonizado por Joaquin Phoenix y John C. Reilly. La única directora en competición, la australiana Jennifer Kent, ha conseguido un doble triunfo en el palmarés por The nightingale: el Premio Especial del Jurado y el premio Marcello Mastroianni al intérprete emergente para el actor de orígen tasmano Baykali Ganambarr. El Mejor Guión ha sido para los hermanos Joel y Ethan Coen por The ballad of Buster Scruggs, otra producción de Netflix.





Palmarés de la edición número 75 de la Mostra de Venecia

León de Oro a la Mejor Película

ROMA, de Alfonso Cuarón

León de Plata al Mejor Director

Jacques Audiard, por The Sisters Brothers

Gran Premio del Jurado

The favourite, de Yorgos Lanthimos

Copa Volpi a la Mejor Actriz

Olivia Colman, por The favourite

Copa Volpi al Mejor Actor

Willem Dafoe, por At eternity's gate

Premio Marcello Mastroianni al Mejor Intérprete Emergente

Baykali Ganambarr, por The nightingale

Mejor Guión

Joel y Ethan Coen, por The ballad of Buster Scruggs

Premio Especial del Jurado

The nightingale, de Jennifer Kent