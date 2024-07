Javier García, miembro de una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo

El químico riojano Javier García Martínez, doctor Honoris Causa por la Universidad de La Rioja y catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante (UA), ha sido nombrado Honorary Fellow (miembro honorario) de la Royal Society of Chemistry (RSC), una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo. García Martínez se incorpora así a una lista personalidades que, a lo largo de los años, han sido reconocidas tanto por sus méritos científicos como por su labor en la difusión y promoción de la química.

El reconocimiento de Honorary Fellow de la RSC es uno de los mayores honores que un químico puede recibir ya que dicha condición está reservada a aquellos científicos que han demostrado un liderazgo excepcional y han realizado contribuciones sobresalientes. En los más de 180 años de existencia de la Royal Society of Chemistry poco más de un centenar de personalidades han recibido este reconocimiento, entre ellas una veintena de premios Nobel.

Durante la ceremonia de los nuevos Honorary Fellow, que tuvo lugar en las últimas horas en la sede la Royal Society of Chemistry y a la que asistieron más de 400 personalidades científicas de todo el mundo, el doctor Honoris Causa por la Universidad de La Rioja aceptó la distinción “con humildad” y agradeció “a todas las personas e instituciones que me han acompañado en el viaje que me ha traído hoy hasta aquí. Pero, sobre todo, recibo este reconocimiento como un compromiso de seguir trabajando con el máximo esfuerzo y rigor para que, desde el conocimiento, la investigación y la generosidad avancemos hacia un futuro mejor”.

Hasta hace unos meses, Javier García Martínez ha ocupado la presidencia de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) desde la que ha impulsado importantes iniciativas en el uso de la inteligencia artificial como herramienta del avance científico, la sostenibilidad, nuevas herramientas para una enseñanza de la química y para el fomento de la diversidad en la ciencia.

Esta mención reconoce su destacada contribución en el campo de la química y el impacto de su investigación que ha dado lugar una nueva generación de catalizadores que se utilizan comercialmente contribuyendo a reducir significativamente las emisiones de CO2 de la industria química.

El químico riojano, recientemente recibió el Premio Nacional de Investigación 'Juan de la Cierva' en el área de Transferencia del Conocimiento y, hace ahora diez años, el Premio Rey Jaime I en su categoría en Nuevas Tecnologías. El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Rioja, por su parte, aprobó el 20 de diciembre de 2022 la concesión del Doctorado ‘Honoris Causa’ al científico riojano Javier García Martínez

A nivel internacional, García Martínez también ha recibido importantes reconocimientos como el premio al mejor emprendedor en EEUU, el prestigioso Kathryn C. Hach Award for Entrepreneurial Success. Asimismo, ha sido el primer español en recibir el Emerging Researcher Award de la Sociedad Americana de Química y el premio TR35 Innovator of the Year que concede el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el prestigioso MIT.

Su nombramiento ahora como Fellow Honorario de la Royal Society of Chemistry le incorpora a un selecto grupo de científicos y da testimonio de sus importantes contribuciones científicas y al desarrollo de la química.