Antoñanzas (PR+) afea a Escobar que “no tiene grandes proyectos para Logroño, sus anuncios los ha desempolvado de otros gobiernos”

El portavoz del Partido Riojano-España Vaciada dentro del Grupo Mixto del Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, se ha mostrado este jueves “profundamente decepcionado” con la “forma de gobernar” del Ejecutivo municipal y de un alcalde Conrado Escobar que “no está a la altura de Logroño”.

Antoñanzas ha abierto con su discurso la segunda y última jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, echando en cara al primer edil que ayer “no escuchamos ninguna autocrítica”, mientras que le ha achacado “inacción e incapacidad de reacción” en sus actuaciones, “con casi todas ha creado polémica y problemas”.

El regionalista ha criticado que el Gobierno local tiene “un programa vacío y un equipo disperso y dividido”, por lo que le ha felicitado por su remodelación, “que no ha sorprendido”, y en la que ha subrayado “sobre todo por el cambio en Logroño Deporte”. Antoñanzas ha considerado que Escobar “comenzó su mandato con los 'Pactos con Ñ', que son los pactos con engaño”. En este sentido, ha llamado a Escobar a que “si quiere ahora sentarse a hablar, cumpla los compromisos que tuvo con el PR+”, recordando especialmente la moción aprobada en pleno sobre la abolición del prostitución en la ciudad.

Como críticas, ha reseñado que “no nos contó la letra pequeña de la supresión del carril bici de Avenida de Portugal”, ante lo que se ha preguntado si “dimitirá si condenan a Logroño a devolver los millones de fondos europeos” por este proyecto.

Respecto al Plan General, ha cuestionado al alcalde sobre la razón “por la que se niega a crear una comisión de investigación al respecto”, señalando que “premian a un incumplidor con Logroño”, con un cambio en las reglas “para premiarle con 375.000 euros”. “Y ahora dice que quiere hablar, pero lo que tiene que hacer es despejar todas las dudas en este tema. Sobre todo, cuando mientras tanto, ayer nos anuncia que quiere llevar adelante un nuevo parque en el Monte Corvo”, ha dicho Antoñanzas, quien ha criticado “más ejemplos de gestión deplorable y parálisis de la ciudad”.

En concreto, se ha referido al 'tarifazo' de las actividades de Logroño Deporte, que ha pedido revocar; que “solo ha ejecutado 3,3% de lo comprometido con los barrios; la ”falta de previsión y visión de la ciudad, yendo a golpe de ocurrencia“, en los últimos Sanmateos, la iniciativa CUCO o la nueva marca de ciudad, ”que no es nueva, somos los únicos que hemos pagado dos veces por la misma marca“.

Igualmente, ha acusado a Escobar de “hipotecar el futuro del soterramiento”, recordando que “se dejó la Fase I pagada, debería estar trabajando con el Ministerio en un nuevo convenio para que las Fases II y III sean una realidad pero ha decidido que Logroño pierda su tiempo y recursos en emprender una batalla contra el carril bici que ha decidido destruir”.

Actuaciones en infraestructuras con el Ejecutivo central, que ha contrapuesto a las del presidente del Gobierno de La Rioja “que ha sabido negociar anteponiendo los intereses de los riojanos a los intereses partidistas y ha sido capaz de llegar a acuerdos con el ministro Puente, de mínimos, pero buenos para nuestra región”. “Sin embargo, -ha lamentado- con sus pataletas contra la movilidad, lo único que ha conseguido es generar una grave crisis institucional, un problema para las arcas de la ciudad y poner en riesgo a las personas que se desplazan en bicicleta, menores incluidos”.

Por eso, ha asegurado que “tenemos un Gobierno que no ha sabido estar a la altura de una ciudad como Logroño, no tiene grandes proyectos de ciudad y los que ha anunciado los ha desempolvado de otros gobiernos”, en “continuos dèjá vu, veo la firma de Cuca Gamarra, con la Glorieta; de Julio Revuelta, con el Proyecto 1521; de Tomás Santos, con su 'nuevo' plan para el río Ebro; y del Partido Riojano, con la recuperación de la vieja estación de autobuses”.

Mientras, “y lamentablemente”, ha proseguido, “vemos cómo cuestiones que son importantísimas para la ciudad siguen sin ser atendidas. Seguimos sin aceras en Avenida de Burgos, sin acceso peatonal al campo de Varea, sin dotaciones públicas en barrios como El Campillo, sin patios escolares abiertos a la ciudadanía, sin la pasarela de Los Lirios y sin ordenanza para abolir la prostitución”.

“Todo ello es síntoma de que estamos ante un Gobierno que no está a la altura de una ciudad como Logroño. Prevalece un equipo agotado, derrotado, sin ambición y soberbio. Un equipo con nula capacidad de gestión, gran insensibilidad social y poco comprometido con Logroño”, ha finalizado.

En su respuesta al edil regionalista, el alcalde Conrado Escobar le ha achacado que “su intervención desprende lo que parece ser la tónica en su acción política: barullo, confusión, enredo y mucho alboroto”, y se ha referido incluso al resultado electoral del PR+: “cada vez pierde apoyos, preocúpese de su futuro político y el de su formación”.

A la acusación de no actuar en los barrios, el primer edil ha anunciado varias actuaciones en los barrios. En concreto, en Yagüe la renovación del campo de futbol; la frecuencia de autobuses en El Cortijo; un próximo nuevo centro cívico en Varea; en Lobete, la recuperación de la Fuente de los Tilos; en Los Lirios, ha adelantado que se está avanzando en un acuerdo por la propiead de los terrenos para la pasarela “que se va a ver en esta Legislatura”.

La pasarela de Gonzalo de Berceo a Valdegastea; la mejora del entorno de la nueva estación de buses en Cascajos; en la zona sur, ha adelantado un nuevo espacio juvenil o el avance de las conversaciones para abrir Avenida de la Sierra.

La reforma de la Glorieta o las Cien Tiendas para el centro, “que fue un cataclismo de su gestión política y administrativa”; La Cava, con una parcela del plan municipal de vivienda; o, para el otro lado del Ebro, “la apuesta por el Monte Corvo” o el plan 'Ebro Vivo' “que va a empezar por drenar el río desde La Guillerma a la desembocadura del Iregua”, han completado su repaso.

Especial referencia ha tenido con el PGM, que “es indispensable y que lleva 30 años sin revisarse”. “Ustedes -ha acusado- no hicieron nada y ahora no les gusta con acusaciones falsas, no se va a pagar más por el contrato. Puedo entender sus dudas, pero antepongo el interés general de tener el PGM a la mayor brevedad, que nos va a dar seguridad jurídica y va a servir para decidir entre todos dónde queremos que vaya la ciudad”.

Por eso, ha ofrecido a todos los grupos municipales “un pacto para ver cómo tiene que crecer Logroño”, pidiendo “lealtad y altura de miras”. Y ha aprovechado para rechazar la comisión de investigación, aduciendo que “me lo tomo un poco a broma, crear una comisión por una contratación, si quiere, hacemos una por las cien tiendas”.

También ha rechazado críticas a la gestión en deporte de Miguel Sainz y Francisco Iglesias, apuntando a “récord de abonados y usuarios y también en ocupación de las actividades” y poniendo en valor las infraestructuras deportivas y las anunciadas inversiones regionales por 5 millones de euros.

Ha negado del mismo modo la crítica sobre las carencias en aspectos sociales, contando por contra que “tenemos en marcha un contrato de nueva atención psicológica para atención infanto-juvenil, hay nuevos programas para mayores, atención domiciliaria y para lucha contra la soledad, tenemos una profunda y marcada alma social”.

Por todo ello, y para finalizar, tras anunciar la concesión de un sello en 2025 dedicado a la Puerta del Revellín, Escobar ha pedido a Antoñanzas que “se ordene, yo intentaré que lo que sea interesante de sus propuestas, lo llevaremos a cabo, tiene siempre mi mano tendida”.