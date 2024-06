El Ayuntamiento niega al Ministerio de Transportes: “Queremos pensar que no sabían que eran días festivos”

El Ayuntamiento de Logroño ha negado al Ministerio de Transporte y ha asegurado que presentaron las alegaciones “en tiempo y forma” sobre los cambios en los proyectos de movilidad sostenible. A última hora de este miércoles, fuentes del Ministerio confirmaron a Rioja2 que las alegaciones habían llegado fuera del plazo.

El concejal de Administraciones Públicas, Francisco Iglesias, ha detallado que el Ayuntamiento presentó las alegaciones en el registro del Ministerio a las 14 horas 14 minutos 46 segundos. Para el Equipo de Gobierno, esto significa que las “alegaciones están presentadas en los tiempos en los que marcaban la resolución administrativa porque el plazo finaliza hoy a las 23.59.59 de la noche”, han dicho refiriéndose a los festivos de los últimos días, 10 y 11 de junio. “Quiero pensar que quien dio esta información no conocía que eran festivos el lunes y el martes aquí”, ha finalizado el concejal de Administraciones Públicas.

Iglesias ha preferido no informar sobre los argumentos de las alegaciones “porque van a ser objeto de análisis por parte del Ministerio y prefiero que sean argumentos que ellos lean de primera mano cuando llegue y en aras a la lealtad administrativa, me van a permitir que no haga públicos esos argumentos, que sea el Ministerio el que los analice y cuando tenga que remitirnos la resolución correspondiente conoceremos sus opiniones”.

“El Ayuntamiento de Logroño -ha vuelto a incidir- ha presentado el tiempo y forma dentro del plazo administrativo, las alegaciones correspondientes a la resolución provisional que recibimos la semana pasada y a partir de ahí volvemos otra vez al cauce administrativo del que no deberíamos habernos salido en ningún momento y bueno pues esperemos la contestación del ministerio en una resolución cuando ellos la tengan finalizada”.

Por el momento, “no ha habido ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio, más allá de la comunicación del documento del registro electrónico del Ministerio de Transportes que nos dice que han sido recibidas, la comunicación por administración electrónica ahora se hace en base a que tienes un certificado en el que se ha recibido ese documento y es el que yo les he leído de ayer a las 14.14.46 con lo cual no tenemos ningún feedback”.

“Pero tampoco en este momento tampoco lo tenemos que tener, es decir, se presentan unas alegaciones al registro, la administración que tiene que recibirlo lo recibe, hay un plazo para recibirla si no caduca ese registro y se devuelve con lo cual también es verdad que hay un plazo para recibir. Nosotros las recibimos en plazo, ellos las han recibido en plazo y a partir de ahora ellos tienen también su procedimiento para poder contestar”, ha afirmado Iglesias.

En cuanto a los plazos a partir de ahora, ha dicho que “en principio por la Ley de procedimiento administrativo tendrían que ser 10 días los que tendríamos para contestar pero el Ministerio normalmente se toma algún tiempo en contestar porque somos muchos los ayuntamientos que alegamos, muchos los ayuntamientos que nos comunicamos y a veces cumplir con la escrupulosidad del procedimiento administrativo”. Pero en cualquier caso, ha señalado, “esperaremos el plazo, no sabemos si serán 10, si serán 15 días, si serán 3 semanas, el Ministerio estimará sus plazos y nos lo comunica”.

“Nosotros siempre que presentamos unas alegaciones y un documento al Ministerio lo presentamos con las mejores perspectivas para el Ayuntamiento. Esperamos y deseamos que nuestras alegaciones sean atendidas y sean tratadas en el sentido en que nosotros las manifestamos, con lo cual yo les puedo decir en este momento que esperamos que nuestras alegaciones sean atendidas por el Ministerio, pero será la otra parte la que tenga que ver si realmente le convencen o no le convencen nuestros argumentos”, ha explicado.

En palabras de Iglesias, “nosotros en el propio texto de las alegaciones aludimos al artículo 30 de la ley 39.2015, que es la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que en su apartado número 6 habla del cómputo de plazos y habla de cómo se tienen que computar los plazos si en una administración u otra el día o días que estén en ese periodo para poder contestar se han declarado festivos o no, que era la circunstancia que nos atenía en este caso que nosotros teníamos declarados festivos el día 10 por el Gobierno de La Rioja y el día 11 por el Ayuntamiento de Logroño, con lo cual si nos atenemos a esa ley, el Ayuntamiento de Logroño está en el plazo que dice la ley de procedimiento administrativo”.