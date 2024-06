Transportes rechaza las propuestas de Logroño: o plantea un carril bici viable o devuelve 6,5 millones de euros

El Ministerio de Transportes ya ha respondido a la eliminación del carril bici de Avenida de Portugal en Logroño y lo ha hecho de forma contundente: o recupera la infraestructura ciclista de acuerdo a los criterios de la subvención o tendrá que devolver los 6,5 millones de euros de fondos europeos otorgados al proyecto de movilidad sostenible de Logroño.

Ahora el Ayuntamiento tiene cinco días para presentar alegaciones al requerimiento, al que ha tenido acceso Rioja2. En este plazo, puede presentar una alternativa que se ajuste a las condiciones, que volverá a valorarse por los técnicos del MITMA y emitirán una resolución definitiva.

Si no se aceptan las alegaciones, Logroño tendrá hasta final de año para tener terminadas las actuaciones que lograron fondos europeos, tal y como se comprometieron. Esto significa que Logroño tienen seis meses para recuperar el eje ciclista, pero también para la ampliación del puente de la A-13 con un carril ciclopeatonal y la construir una plataforma única en la calle Sagasta, cuyos cambios propuestos tampoco ha aceptado el Ministerio.

Los cambios propuestos por el Ayuntamiento de Logroño de presentaron el 22 de septiembre de 2023 y el 16 de febrero de 2024, aunque para entonces el carril bici de Avenida de Portugal ya se había eliminado.

Propuesta de cambio en tres proyectos

La propuesta presentada por el Ayuntamiento en esta zona consiste en el cambio de la tipología de carril bici (de segregada a ciclocarril y coexistencia con peatones, con un itinerario alternativo de ciclocarril en María Zambrano, que no cumple el código de uso, según ha informado el Ministerio, y Gran Vía, una vía principal con gran densidad de tráfico.

El Ayuntamiento también recogía el establecimiento de un nuevo itinerario ciclista compartido, Este-Oeste por Bretón de los Herreros, Once de Junio y Portales, una zona llena de terrazas y la reordenación del tráfico en Avenida de Portugal, modificando el carril bici con solo un carril en sentido único coincidente con el tráfico general, con señalización del carril derecho como ciclocarril para mantener el eje ciclista en sentido oeste este por esta vía, y limitación de velocidad a 30 km/h en toda la vía.

Además, el Ayuntamiento de Logroño había pedido dejar de ejecutar la ampliación del tablero del puente sobre el Ebro de la carretera A-13 (acceso ciclista y peatonal), justificando la “necesidad de un esfuerzo financiero propio no previsto en el momento de la solicitud” y desconocimiento de una actuación del Gobierno de La Rioja “que tiene idéntico objeto”.

Finalmente, la propuesta de Logroño incluía cambios en el proyecto de Sagasta, cuyas obras se ha anunciado que comenzarán en los próximos días, después de San Bernabé. Fundamentalmente, plantean dejar de ejecutar la plataforma única y ejecutarla por tres tramos puntuales, tal y como ya se ha anunciado, aunque el MITMA aun no había respondido.

En los tres casos, el Ministerio de Transportes “desestima la solicitud del Ayuntamiento de Logroño al no cumplir los requisitos previstos en el artículo 21.1 de la Orden para proceder a la modificación de las condiciones inicialmente previstas en la Resolución de concesión del 20 de mayo de 2022”.

Quitar este carril bici, bandera de la campaña de Escobar

La eliminación del carril bici en Avenida de Portugal fue una de las principales banderas de Conrado Escobar durante la campaña electoral, en contra del cambio de modelo de ciudad propulsado por el anterior alcalde, el socialista Pablo Hermoso de Mendoza. Escobar ganó y esta fue una de las primeras actuaciones de su mandato. El 21 de agosto se anunció el proyecto por el que se iba a eliminar el carril exclusivo para bicicletas para volver al estado anterior de la calle, con dos carriles para tráfico rodado. A primera hora del día siguiente comenzaban los trabajos.

La Orden Ministerial TMA/892/2021 por la que se concedían a Logroño los 6,5 millones recoge que cualquier modificación de los proyectos subvencionados debe ser autorizada por el Ministerio. Sin embargo, según recoge el requerimiento, fue el 22 de septiembre cuando el Ayuntamiento solicitó la modificación del Eje Ciclista Este-Oeste. Para entonces, el carril bici de Avenida de Portugal ya era historia.

La reversión de las políticas de movilidad sostenible fue una de las primeras medidas en varias ciudades con la llegada del PP a los Ayuntamiento. En el caso de Logroño, solo tuvieron que pasar dos meses y no se esperó a una respuesta del Ministerio de Transportes, que llega ahora, y que podría suponer devolver 6,5 millones de euros o devolver el carril bici a Avenida de Portugal, si no plantean antes una alternativa para este tramo del eje ciclista que apruebe el MITMA, si bien las posibilidades no parecen muchas.