Los financiación europea de Logroño, en riesgo: “Quien de marcha atrás a los carriles bici deberá devolver los fondos”

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, advirtió este jueves durante el IV foro de Fondos Europeos de elDiario.es que “quien de marcha atrás a los proyectos de peatonalización y carriles bici deberá devolver los fondos europeos”. Así de tajante se mostraba la ministra que ha tildado estas acciones de “agresión directa a la calidad de vida de las ciudades”.

Para Ribera, “es un enorme error para con sus vecinos” y puso en valor estas acciones de recuperación de zonas peatonales, naturalización de espacios urbanos y reducción del humo y ruidos de los coches favoreciendo el transporte público de calidad.

Así mismo, ha subrayado que la eliminación de estas acciones de movilidad sostenible “es un ejemplo de irresponsabilidad muy importante de estas nuevas corporaciones municipales que han decidido por motivos ideológicos y aleatorios la marcha atrás en la mejora de la calidad de vida de sus ciudades”. No obstante, se ha mostrado optimista: “A pesar de la coyuntura inmediata, esa agenda se va a recuperar con fuerza”.

Logroño es una de las ciudades que dio marcha atrás a sus carriles bici al eliminarlo de Avenida de Portugal, un tramo del eje ciclista Este-Oeste de Logroño que recibió 6,5 millones de euros de fondos europeos dentro de un programa de movilidad sostenible que incluía 10 acciones, algunas todavía pendientes.

De hecho, la eliminación de este carril bici fue una de las primeras acciones del alcalde popular Conrado Escobar, que el 4 de julio, apenas dos semanas después de inicial su mandato ya anunciaba la modificación del proyecto. El 21 de agosto explicó el proyecto y a primera hora del día siguiente comenzaban los trabajos.

El Ayuntamiento de Logroño informó de los cambios al Ministerio el 25 de agosto, cuando el carril ya se había eliminado. En este informe indicaban como alternativa el uso ciclista de Gran Vía y la habilitación de dobles sentidos ciclables de calles de plataforma peatonal como Bretón de los Herreros, Once de Junio y Siervas de Jesús. No obstante, el Ministerio todavía no ha dado una respuesta al Ayuntamiento, por lo que el mantenimiento o pérdida de 6,5 millones de euros de fondos para Logroño sigue en el aire.