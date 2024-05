La Primavera Down se celebra este sábado en el Parque San Adrián

La concejala de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, y el presidente de la Asociación Riojana de Síndrome de Down (ARSIDO), Mariano Otal, han presentado las actividades del encuentro ‘Primavera Down’, una jornada de fiesta y participación que se celebra este sábado en Logroño, destinada a la socialización de las personas con Síndrome de Down y sus familias.

En la presentación también han participado Julián Herráiz, presidente de la Asociación de Vecinos Siete Infantes Las Gaunas y varios miembros de ARSIDO, quienes han invitado a todos los vecinos de Logroño a unirse a la segunda edición de su fiesta Primavera Down.

La concejala ha informado de que ‘Primavera Down’ tendrá lugar el sábado 25 de mayo, desde las 19:00 hasta las 22:00 horas, en el Parque San Adrián de Logroño. “Una jornada de encuentro que contará con hinchables infantiles, actuaciones musicales y de danza, sesión DJ e incluso una concentración motera con los ‘Caballeros del asfalto’”.

En palabras de Sainz, “el Ayuntamiento apoya esta iniciativa que pretende visibilizar a las personas con Síndrome de Down, dar a conocer su talento y promover su inclusión social”. “Este sábado podremos disfrutar en nuestra ciudad de una tarde llena de música, diversión y solidaridad, en la que podremos mostrar nuestro apoyo a las personas con Síndrome de Down”, ha expresado la edil, quien ha agradecido también la colaboración en esta edición de la Asociación vecinal Siete Infantes Las Gaunas.

El ‘Primavera Down’ contará con la actuación de la danza tribal ‘Barahunda y Algazara’, a las 19:00 horas, el grupo de flamenco fusión ‘Arrumako’, a las 20:00 horas, los artistas de Píccolo y Saxo, en el que intervendrán personas con Síndrome de Down, a las 21:00 horas, y el grupo de música irlandesa ‘Third Class Travellers’.

Además, se contará con servicio de bar durante toda la tarde. También habrá un stand de la asociación.

Canalizar la participación de las personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Logroño busca canalizar la participación de las personas con discapacidad y sus familias, a través de las entidades que les representan en ese sector, de manera que “esperamos que el Primavera Down se consolide ya en nuestra ciudad en primavera como un evento festivo de apoyo a este colectivo”, ha apuntado Sainz.

ARSIDO nació en 1989 con un grupo de padres de la Comunidad que apostaron por una información, formación y conocimiento que les aportara algo más sobre el desarrollo de sus hijos con Síndrome de Down. Luchando por lo que más querían y gracias a la sensibilidad de las personas que se pusieron a su lado con las mejores intenciones y apoyo, se creó Down La Rioja, asociación que trabaja por la normalización social en todos sus ámbitos a través de la divulgación, asesoramiento y concienciación social sobre el Síndrome de Down, ofreciendo servicios de información, orientación y apoyo familiar sobre el desarrollo evolutivo de estas personas y aportando tratamientos con programas educativos individualizados y de atención directa. Actualmente cuenta con 67 socios.