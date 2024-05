The Hangar seguirá cerrado: el Juzgado desestima las cautelarísimas

El Juzgado Contencioso N.º 2l ha desestimado a medida cautelarísima del recurso presentado por la discoteca The Hangar de Logroño, por lo que el local de Avenida de Navarra continuará cerrado hasta el 3 de julio, tal y como se había señalado inicialmente.

La orden de cierre temporal de tres meses se remitió el pasado 3 de abril como consecuencia del reiterado exceso de ruido sobre los límites establecidos. Ese día la Policía Local precintó por la Policía Local y se inició el cierre al que acompaña una multa de 12.000 euros.

El procedimiento contra la discoteca de avenida de Navarra se inició en agosto de 2023 por ocho denuncias de ruido. Tras caducar el procedimiento sancionador, en diciembre de 2023 se reabrió y se notificó la resolución a la empresa el 18 de febrero, ante lo que presentaron el recurso en vía administrativa.

No es la primera vez que The Hangar tiene que cerrar por un expediente sancionador por ruidos de agosto de 2022 que no se notifica hasta el 3 de junio, cuando se impuso una multa de 5.000€ y de clausura temporal de tres semanas. La resolución sancionadora está recurrida ante el Juzgado y ahora se encuentra en fase de práctica de prueba pericial.