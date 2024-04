“No tomaba ni un Paracetamol y ahora tengo que tomar morfina a diario”

“Ánimo, paciencia, adelante”. Son las tres palabras que Antonio Aragón escucha a diario desde que le diagnosticaron Sudeck. Se trata de un síndrome de dolor regional complejo que afecta a una o más extremidades. En su caso, sufre dolores e hinchazón en la mano y el brazo derechos, lo que le impiden llevar una vida normal, aunque “la peor parte es la emocional”.

Todo comenzó en diciembre de 2016, cuando tuvo un accidente de moto trabajando como repartidor. Tras cinco diagnósticos diferentes y meses de dolor, quemazón e inflamación, los médicos dieron un nombre a su angustia: Sudeck. Su origen no está claro, aunque esta enfermedad suele producirse después de una lesión, una mala inmovilización o una operación. Algunos pacientes consiguen superarla, pero no es el caso de este logroñés, que ya sufre dolor crónico, al haber superado 6 meses de dolor.

Los síntomas son numerosos y muy molestos. Desde cambios bruscos de temperatura en la mano, hasta sudoración, quemazón, hinchazón y “un dolor muy fuerte que me obliga a tomar morfina a diario, yo que nunca tomaba ni Paracetamol. He llegado a tener toda la mano negra”. Todo esto afecta también al descanso: “el dolor y la medicación no me dejan dormir bien”.

A los síntomas físicos se suman los psicológicos. “Es la peor parte, quieres forzar, pero el dolor no te deja y no avanzas. Ya no puedo ni conducir. Te dicen que tengas paciencia, pero eso no se da en pastillas ni se puede comprar”. Una situación que afecta también a su familia y amigos. “La enfermedad me ha supuesto un cambio de carácter, al final lo pagas con los que tienes cerca. Hay días que no puedo aguantar a nadie”.

Y es que el tratamiento consiste en la Unidad del Dolor, acompañamiento psicológico y fisioterapeuta, pero no existe un protocolo efectivo y muchos médicos todavía desconocen los pormenores de esta enfermedad. En el caso de Antonio, los avances son mínimos y ya le han dicho que no va a recuperar su mano al 100%. “He estado ingresado de mayo a agosto para nada”.

NUEVA ASOCIACIÓN

No obstante, este logroñés no tira la toalla y está impulsando la creación de una asociación nacional de pacientes de Sudeck, ya que actualmente no existe ninguna. Se manejan cifras de unos 10 o 15 pacientes en La Rioja, pero Antonio sólo conoce a otra chica como él. “Me he sentido un bicho raro y ahora quiero fomentar la visibilidad de esta enfermedad porque puede haber personas que se sientan reflejados en mis síntomas”. De hecho, mantiene un estrecho vínculo con otros pacientes que ha conocido en Madrid y que suponen “un gran apoyo” para él.

Antonio no se rinde, pese a haber pasado 6 veces por el quirófano, sin éxito, desde aquel accidente que cambió su vida. “Ojalá me hubiera roto un brazo. Entré a operarme el ligamento y salí con sudeck”. Ahora intenta llevar una vida casi normal con su empresa Libre y Seguro, dedicada, paradojas de la vida, a ofrecer productos y servicios a personas con discapacidad. “Quién me lo iba a decir a mí”.

Los interesados en ponerse en contacto con Antonio Aragón pueden hacerlo en el mail info@sudeck.es