El Ayuntamiento de Madrid cancela un concierto de Def con Dos para no "avalar actitudes que fomentan el odio"

El nuevo gobierno municipal de PP y Ciudadanos en Madrid ha cancelado el concierto que tenía previsto dar Def con Dos en las fiestas de Tetuán este viernes, contratado por el anterior ejecutivo, porque considera que "no es digno" de una institución "que representa a todos los madrileños" promover la actuación de un grupo "cuyo cantante ha sido condenado por el Supremo por enaltecimiento del terrorismo".

El consistorio que encabeza Martínez-Almeida argumenta que no pueden avalar "actitudes que fomentan el odio y el ensañamiento con los que más han sufrido": "El Ayuntamiento de Madrid estará siempre al lado de las víctimas y no consentirá que nadie pisotee sus derechos ni la memoria de sus familiares asesinados", explican en un comunicado.

César Strawberry fue condenado en 2017 por seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA y sobre la muerte de Luis Carrero Blanco. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le consideró culpable de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas y le impuso una pena de un año de cárcel y seis años y medio de inhabilitación absoluta. Su caso llegó al Supremo después de que fuese absuelto por la Audiencia Nacional.

Strawberry se ha enterado de la cancelación a través de la promotora del evento diez minutos antes de que se difundiese el comunicado. Le han transmitido que era por la "disconformidad" del Ayuntamiento y posteriormente ha podido leer la explicación del equipo municipal. "Es un comunicado que alude a algo ajeno a la actuación, que es haber sido encausado hace cuatro años. Fui absuelto dos veces y finalmente me condenan en un veredicto contradictorio. Está admitido a trámite un recurso de amparo ante el Constitucional", lamenta Strawberry en declaraciones a eldiario.es.

El cantante, que califica de "injustificable" la decisión, afirma que "solo se puede entender en el marco de retroceso de derechos y libertades auspiciados por el PP y sus socios de la ultraderecha". "Me parece escandalosa cualquier utilización de este proceso anómalo, propio más de Turquía o de la Hungría de Viktor Orbán que de una democracia al uso y moderna. Por otro lado, con esta decisión se atenta contra mi derecho al trabajo, y yo me pregunto: mi grupo no está encausado por nada, no tiene ningún proceso ni pasado ni pendiente. ¿Por qué no se deja actuar? Porque en el grupo toco yo con otras seis personas, ¿qué pasaría si yo fuera aparejador?", reivindica.

Este mismo jueves Vox ha pedido que se cancele otro concierto de Def con Dos en Rincón de la Victoria. En el escrito, firmado por el edil de Vox en este municipio, José Antonio Rodríguez, se argumenta lo mismo: que Strawberry fue condenado por un delito de enaltecimiento del terrorismo y que el contrato se debe anular en aplicación de la ley de contratos.