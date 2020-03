Ayuso recurre a Telepizza para los menús de becas escolares después de rescindir el contrato con las empresas que los hacían

La Comunidad de Madrid ha recurrido a la cadena de comida rápida Telepizza para garantizar los menús escolares de los menores más vulnerables durante el estado de alarma por el coronavirus, eso quiere decir, a los que tenían un precio reducido en los comedores por ser beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI). Unos 11.500 alumnos.

El Gobierno regional lo hace después de que el pasado miércoles decidiera rescindir los contratos de los servicios privatizados de los centros, que prestan empresas externas. Los afectados directos fueron los los empleados de las contratas de comedores escolares, transporte o intérpretes de lengua de signos, que fueron despedidos a través de Expedientes de regulación de empleo temporales (ERTEs).

Una vez suspendidos los contratos de los servicios de comedor, los alumnos con menos recursos podían verse gravemente perjudicados, ya que en la mayoría de los casos, el menú que reciben en los comedores escolares es su única alimentación equilibrada del día. Para paliar esto, la Consejería de Educación que dirige Enrique Ossorio, ha recurrido a una cadena de comida basura, Telepizza, según ha anunciado el propio consejero y la presidenta regional a través de sus cuentas de Twitter.

"La Consejería de Educación ha organizado un dispositivo para que, a partir de mañana, los 11.500 alumnos que tenían precio reducido de comedor por percibir la RMI, puedan recoger su comida en los locales de Telepizza. Informaremos en cuanto nos autorice el Ministerio de Sanidad", exponía la presidenta regional.

"Hemos pedido al Ministerio de Sanidad que nos autorice para poder ofrecer un menú a los casi 12.000 alumnos que tienen precio reducido de comedor por ser sus padres perceptores de la RMI. Ya lo tenemos todo preparado con Telepizza para ponerlo en marcha", aseguraba minutos después el consejero en la misma red social.

A día de hoy, la Consejería no dispone de esa autorización, aseguran fuentes del Gobierno regional, que pese al anuncio de la presidenta en redes sociales con la consecuente publicidad a la marca, no quiere facilitar a la prensa más detalles de en qué consistirá esa alimentación, sobre cómo se va a pagar o qué pasa con los menores que no dispongan de un local de esa cadena cerca de sus casas.

Los centros educativos madrileños de todos los niveles cesaron el pasado miércoles su actividad lectiva. La medida, tomada en el marco de un escenario de "contención reforzada" para frenar la transmisión del coronavirus, estará vigente hasta el próximo 25 de marzo, aunque la suspensión puede prorrogarse. La anulación de los contratos afecta a este mismo periodo.

"Dada la situacion de emergencia y la resolución de Sanidad de suspender las clases nos hemos visto obligados a tomar esta decisión de suspensión de contratos de forma temporal", aseguró un portavoz de la Consejería de Educación, que defendió que decretaron la medida porque los servicios dependen de la presencia de los alumnos en las aulas y en cumplimiento de la ley de contratación de las admistraciones públicas.

La Comunidad de Madrid aseguró que estaba preocupada por si los trabajadores se quedaban sin empleo en estas semanas pero se lavaba las manos señalando que su contrato es con las empresas intermediarias que prestan los servicios.