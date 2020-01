Ayuso insiste en desmarcarse del veto parental de Vox: "Los problemas de la educación no están en esto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este martes el veto parental que propone Vox como condición para aprobar las cuentas madrileñas, al igual que hizo en Murcia y Andalucía. Ayuso ha defendido que es "innecesario", porque que en la región no se adoctrina a los niños.

"No está en el acuerdo de investidura con el que se creó este Gobierno. Nosotros vamos a cumplir lo que hemos acordado. Los problemas de la educación no están en eso. No están por aquí", ha defendido la dirigente en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, desmarcándose de la posición que mantiene el presidente del PP, Pablo Casado.

Ayuso ha recordado que en toda la región no se ha registrado "ni una sola denuncia" formal por esta cuestión. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, adelantó los datos este lunes: de los 1.240.000 alumnos escolarizados en los 1.200 centros de la autonomía, solo se registró una queja de una familia. "Los profesores no se levantan pensando cómo van a adoctrinar a los alumnos", ha zanjado la presidenta en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

“En Madrid hay libertad de elección del centro por parte de los padres, y defendemos la autoridad del profesor. Vamos a seguir trabajando como hasta ahora, sin que se pueda menoscabar la autoridad del profesorado ni la libertad de las familias”, ha añadido. “Cuando firmamos el acuerdo de investidura, ya acordamos que las familias ya podrían tener antes del inicio del curso todas las materias extracurriculares, y que decidieran si sus hijos iban a esos centros o los cambiaban”, ha recordado. Y ha advertido: “Es lo que vamos a hacer. Cualquier otra petición se queda al margen del acuerdo. Los problemas reales de la educación no son estos”.

Sin embargo, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha insistido este martes en que su formación insistirá en que se incluya la medida en el acuerdo de presupuestos con el Gobierno madrileño. "A diferencia de otros partidos, nosotros no decimos una cosa en Murcia y la contraria en Madrid; no proponemos respeto a la libertad lingüística en Madrid y no lo hacemos en Galicia, como hace el PP. Somos coherentes, tenemos un único discurso para toda España", ha defendido Ortega Smith.

La presidenta regional, no obstante, insistía este martes en rechazar el veto parental y pedía que una polémica "inexistente" condicione las cuentas: "En una Comunidad que es el motor económico de este país, donde gestionamos 20.000 millones de presupuesto, no parece lógico que esos presupuestos estuvieran prorrogados por un tema innecesario e inexistente", ha recordado la regidora. "Los pactos están para cumplirse", zanjaba Ayuso.