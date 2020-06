Ayuso asegura que 32 positivos por coronavirus entraron por Barajas en el último mes y exige más medidas

La Comunidad de Madrid recibió 32 personas con positivo en coronavirus a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde el 11 de mayo al 11 de junio. Cinco de ellos fueron hospitalizados ha asegurado este jueves la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta sobre turismo del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà.

Ayuso ha pedido que el Gobierno central "lidere" una estrategia sobre la pandemia entre los países de la Unión Europea. La presidenta regional ha insistido en que se necesitan el trabajo de las dos Administraciones, que estas vayan "de la mano". "Le pido al Gobierno de España más liderazgo, que hable con todas las comunidades", ha solicitado, mientras ha insistido en pedir un "plan nacional urgente".

"Me sorprende que para tantas cumbres, para ponernos de acuerdo tantas veces entre países, para debates que después no llegan a nada, cueste poco y, sin embargo, que no hayamos liderado una estrategia de la epidemia entre países, que España no se haya molestado", ha defendido. Para Ayuso, es necesario proponer "una estrategia a nivel mundial porque una epidemia solo se puede parar si todos los países trabajan unidos".

El portavoz de Más Madrid Pablo Perpinyà también ha trasladado sus críticas al protocolo de Barajas del Gobierno central pero ha reprochado que tampoco el Gobierno regional haya hecho "los deberes". "La inmensa mayoría de las cosas que faltan por hacer son medidas que dependen única y exclusivamente" del Ejecutivo de Ayuso, ha insistido.

"La realidad es que ustedes no están preocupados ni por la salud del turismo ni por la salud del conjunto de los madrileños, ustedes están preocupados exclusivamente por encontrar un chivo expiatorio para volver a montar jaleo en el caso de que la cosas salgan mal y esta es la triste realidad de su Gobierno", ha reprochado Perpinyà.

Enfrentamiento con Podemos

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra ha criticado que a Ayuso esté más pendiente de "los problemas internos" que del coronavirus porque tiene "Gobierno en crisis". Serra ha hecho hincapié en la "enorme debilidad" del Ejecutivo autonómica y ha asegurado que la posibilidad de un adelante electoral, que este lunes Ayuso aseguró que se había planteado, es una "huida hacia adelante" para tapar "el escándalo de las residencias para no asumir las responsabilidades".

La presidenta madrileña ha respondido duramente a las críticas de Serra que ponía en relieve la "inestabilidad" de su Gobierno asegurando que Podemos nade "del ALBA, de la moqueta de la Complutense y de las casas okupas".

"Lo que me sorprende es que sea Podemos el que me habla de estabilidad, ustedes que nacen del ALBA, de Hugo Chávez, de una organización para desestabilizar a las democracias occidentales; de la moqueta de la Complutense, que creaba y buscaba desestabilizar la vida universitaria; de las casas okupas y el Patio Maravillas, que se creo para desestabilizar los vecindarios", ha asegurado Ayuso en la Cámara madrileña en su primera intervención.

Ayuso ha dicho que Podemos busca "minar el Estado de Derecho, se alían con independentistas o, por ejemplo, con el entorno político de la ETA, que busca tomar la Justicia, derrocar la Corona, convertir el Congreso en un campo de batalla". "¿Me pregunta Podemos por la estabilidad? La inestabilidad y la revolución son ustedes", ha insistido.

Vox vuelve con los MENAS

Otro de los enfrentamientos en la Asamblea de Madrid se ha producido a cuenta de los menores extranjeros no acompañados que Vox ha vuelto a poner en la palestra del Pleno regional. La portavoz de extrema derecha, Rocío Monasterio, ha pedido a la presidenta madrileña que proteja a los madrileños frente a estos menores y que "abandone su buenismo", a lo que Ayuso ha respondido que la postura de su socio de Gobierno es "populista".

Para Monasterio, Madrid puede llegar a tener un problema de seguridad, pero como el Gobierno regional "está encerrado en la Asamblea" no ve "la realidad de los barrios y la grave amenaza que suponen estos centros de menas".

Ayuso ha indicado que desde su Gobierno cumplen con los protocolos de defensa de derecho del menor de Naciones Unidas, de la UE y de España para ejercer la tutela mediante estos centros. "Comparto su preocupación, a nadie le deja indiferente, muchos no tienen rumbo ni metas y contrae problemas a ellos mismos y a la sociedad, pero no hace falta comparar a las familias y a estos menores. Eso es populismo. Nos preocupa esta situación pero no se trata de enfrentarles ni de elegir una cosa u otra", ha reprochado la presidenta madrileña.

Ayuso también ha recordado a Monasterio que cuando se creó una mesa para debatir sobre esta cuestión y emprender un pacto para resolverla su grupo fue el único que se desentendió. "Necesitamos más consenso y menos populismo", ha criticado.