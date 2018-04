Cifuentes vuelve a vaciar este lunes su agenda y encadena once días sin eventos públicos

Cristina Cifuentes ha vuelto a vaciar su agenda este lunes, y encadena con ello 11 días sin eventos públicos en los que tenga que dar la cara ante los medios. Concretamente, su agenda lleva limpia desde el pleno ordinario de la Asamblea de Madrid del jueves 22 de marzo, celebrado un día después de que se publicase la primera exclusiva sobre las irregularidades de su máster. 24 horas después tenía previsto presidir la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Saz, pero canceló su asistencia a última hora por encontrarse "con gripe en la cama".

Las previsiones de la Comunidad informan de actos para este lunes en los que participan el consejero de Cultura, Jaime de los Santos; el de Medio Ambiente, Pedro Rollán; y la de Transportes, Rosalía Gonzalo, pero no hay rastro de la presidenta. Cifuentes libera así su agenda de nuevo este lunes, tras los días festivos y cuando se cumple una semana desde que anunciara por plasma una "querella criminal" contra Ignacio Escolar y Raquel Ejerique por las exclusivas en eldiario.es sobre las irregularidades de su máster. Al día siguiente, la líder popular no celebró el Consejo de Gobierno semanal. Alegó que estaban fuera "tres consejeros" y no había "temas urgentes" que tratar. Era la primera vez en toda la legislatura que el encuentro no se producía en las fechas previas a Semana Santa.

Solo vía redes sociales ha roto su silencio la presidenta de la Comunidad de Madrid desde esa comparecencia emitida por plasma: la semana pasada compartió vídeos en Facebook promocionando las festividades de la región y publicaciones en Instagram desde la Puerta del Sol, donde se ubica la sede, aunque su agenda también estaba en blanco. Fuentes de presidencia aseguraron entonces que se encontraba haciendo "trabajo de despacho".

Cifuentes sí tendrá que dar explicaciones el miércoles en la Asamblea de Madrid sobre su máster durante un pleno extraordinario. La presidenta de la cámara, Paloma Adrados (PP), lo ha fijado a las 16:30. Desde la oposición se prefería que fuera por la mañana y se ha interpretado como una manera de minimizarlo en los medios, al evitar el seguimiento de los programas matinales. Este lunes, eldiario.es ha revelado en exclusiva una nueva irregularidad en la titulación de la que presumía Cifuentes: se matriculó en la URJC en diciembre, tres meses después de que comenzase el curso y también tres meses después de que expirase el plazo legal para inscribirse.