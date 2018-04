El PP fija que el pleno extraordinario de Cifuentes sea por la tarde para minimizar el impacto en los medios.

El pleno extraordinario donde Cifuentes dará explicaciones sobre su polémico máster será el miércoles a las 16.30. La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados (PP), lo ha fijado a esta hora en contra del criterio de la oposición, que quería que fuera por la mañana. Adrados tiene facultad, por sus funciones, para elegir la hora y no debe someterlo a votación de los grupos.

La oposición interpreta que celebrarlo por la tarde es una manera de minimizar el impacto en los medios. Esta hora evita que la comparecencia se cuele en los matinales políticos y da oxígeno para reaccionar a las informaciones que se publiquen ese día.

La presidenta de la Comunidad de Madrid afronta esta semana por primera vez preguntas en la Asamblea sobre las irregularidades que le permitieron obtener el máster en la URJC, según ha publicado eldiario.es. Tendrá que contestar ante los diputados a una batería de cuestiones sobre las que aún no ha dado una respuesta.

Cifuentes no tiene agenda desde hace once días. El pasado lunes reapareció en un comité ejecutivo regional del PP de Madrid, donde no atendió a la prensa pero anunció ante los suyos –en un discurso en abierto y trasmitido por plasma– que iba a querellarse contra el director de eldiario.es Ignacio Escolar y la autora de la información, Raquel Ejerique, jefa de Política Social, por las informaciones publicadas sobre su máster.

En estos días también arranca la investigación de la URJC con citaciones de profesores y personal administrativo . Además, la dirigente autonómica también tiene un frente judicial abierto: la Fiscalía ya estudia una denuncia puesta por asociaciones de alumnos .