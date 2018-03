Cifuentes se coge sus primeras vacaciones desde que es presidenta de Madrid en plena crisis por el caso del máster

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se toma por primera vez unas vacaciones desde que llegó a la presidencia, con su polémico máster todavía sin resolver, según informa Cadena SER.

Será la primera vez que no habrá Consejo de Gobierno en Semana Santa —ni comparecencia posterior— desde que está ella en el mando. Cifuentes se marcha de vacaciones sin aclarar las dudas sobre la obtención de su máster. Aunque asegurando que han dado permiso a la URJC para publicarlo "si lo encuentran".

Cifuentes siempre ha defendido que las vacaciones "tienen que ser una opción" y no "una obligación". Así lo remarcó en julio del 2017, cuando aseguró que "no se me ocurre mejor sitio que estar que aquí trabajando en la Puerta del Sol en lo que queda de julio y agosto".

En su última comparecencia, este pasado lunes, Cifuentes se presentó a través de un plasma como víctima de una cacería y anunció ante los suyos que se querellará contra los periodistas Ignacio Escolar y Raquel Ejerique por las informaciones sobre su máster con notas falsificadas.