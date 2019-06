Ciudadanos pone al PP la condición de presidir la Asamblea de Madrid y no descarta un pacto con Vox para la Mesa

Ciudadanos quiere presidir la Asamblea de Madrid y será una condición irrenunciable para poder llegar a un acuerdo con el PP, según ha explicado el candidato de la formación naranja a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en una rueda de prensa este martes. "Vamos a pedir como condición para seguir avanzando la presidencia porque es lo más lógico. Es el partido que más crece en la Comunidad de Madrid. Merece ocupar la presidencia y así lo mantendremos", ha dicho.

Aguado insiste en que Ciudadanos no se sentará con Vox para acordar un programa o un gobierno pero, sin embargo, no descarta negociar la composición de la Mesa de la Asamblea con la formación de extrema derecha en los próximos días. Los partidos tienen de margen hasta el próximo día 11 para cerrar un posible pacto. Hay siete puestos: la presidencia, tres vicepresidencias y tres secretarías. Ciudadanos aspira a ocupar el lugar central y, además, a tener otro puesto más. Unas exigencias el PP habría aceptado en la primera reunión informal que el candidato de la formación naranja mantuvo con Isabel Díaz Ayuso.

Ciudadanos empieza así a marcar su hoja de ruta en las negociaciones y sus primeras líneas rojas con el PP. "Es el primer paso para la formación de un Gobierno. Respecto a la mesa es lo más sensato. El PP no va a tener inconveniente porque luego tienen que seguir las negociaciones", ha dicho en referencia a la petición de presidir la Asamblea de Madrid.

Aguado no ha querido, sin embargo, avanzar quién será su propuesta para ocupar esta silla. El expresidente Ángel Garrido suena como uno de los nombres posibles. "Podría ser uno de los perfiles. Bien como diputado o en cualquier otro cargo lo va a hacer bien. Conoce la administración regional", ha afirmado el candidato, que asegura que no sabe aún "qué tiene que decir el PP sobre la configuración de la Mesa".

La formación de Rivera espera iniciar esta misma semana las negociaciones formales con el PP en Madrid y ya ha designado para ello al equipo que llevará las conversaciones. El grupo negociador autonómico, que también tomará las decisiones sobre los pactos en Ayuntamientos excepto el de Madrid, está formado por el número dos de Ciudadanos en la región, César Zafra; Ángel Niño, número cinco de la candidatura de Begoña Villacís y Coordinador Territorial en Madrid; Francisco Lara, el diputado que salió de la lista de Aguado para que entrara Ángel Garrido; y Araceli Gómez, secretaria de Comunicación del Comité Autonómico.

"Queremos hablar con todos los partidos que hayan obtenido representación. Pero una cosa es hablar y otra negociar", ha reiterado Aguado, que insiste en que el único encuentro con Vox será para "presentarles" el acuerdo alcanzado por el PP, sin posibilidad de que se incluya en él alguna de sus propuestas. La formación naranja tampoco está dispuesta a aceptar la entrada en un futuro gobierno.

En estos dos puntos se produce un choque insalvable entre las formaciones que podría complicar el pacto de derechas. Pero Aguado se niega a anticipar escenarios y no aclara cuál será la posición de su partido si Vox no renuncia a sus exigencias.

"Lo que no me gustaría es que hubiera partidos políticos que bloquearan las instituciones. Como Vox, que es parte del tripartito del bloqueo en Andalucía. Si Vox ha llegado para bloquear las instituciones, para torpedear los acuerdos... para eso ya teníamos a Podemos. Que sea para intentar construir y no para bloquear", ha señalado Aguado, que ha vuelto a descartar a Gabilondo como posible socio y también ha desterrado la posibilidad de abstenerse a su investidura. "Si de nosotros depende seguirá cuatro años después en la oposición".

A estas alturas de las negociaciones, Aguado dice que "habrá que hablar de todo", incluidos posibles liderazgos de Ciudadanos en la Comunidad y el Ayuntamiento. Pese a que apenas unas horas después de las elecciones, el candidato deslizó que lo "lógico" era que la presidenta regional fuera Isabel Díaz Ayuso. "Las negociaciones empiezan ahora y habrá que hablar de todo. Habrá que hablar de qué personas van a liderar los gobiernos, está todo en el aire. Estamos a expensas de concoer la opinión del PP".