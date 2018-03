Ciudadanos pide explicaciones a Cifuentes por las notas falsificadas pero ni rompe el pacto ni solicita la dimisión

El portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado se ha limitado este miércoles a pedir explicaciones a Cristina Cifuentes tras publicar eldiario.es que obtuvo su título de posgrado con notas falsificadas. "Vamos a esperar y a partir de ahí tomaremos las decisiones oportunas", ha dicho.

Ciudadanos evita así pedir la dimisión de la presidenta y tampoco contempla romper el acuerdo de investidura pese a que el punto tres incluye la "separación de cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica". "Estos hechos, de confirmarse, van mucho más allá de un acuerdo de investidura", ha justificado.

Aguado ha condicionado posibles acciones de su partido a si "la presidenta aporta las pruebas oportunas o no" sobre este caso. "No es prudente adelantar acontecimientos", ha señalado. Para Ciudadanos, no obstante, se trata de un "delito muy grave". "Es utilizar a una institución pública en beneficio de un cargo público", ha concretado.

Podemos y PSOE coinciden en que la presidenta tiene solo dos opciones: o demostrar que cursó y se presentó a esas asignaturas como el resto de alumnado; o dimitir. "En cualquier país democrático llevaría aparejada la dimisión. O nos aclara todos los extremos, o debe dimitir", ha dicho el secretario general del PSOE de Madrid José Manuel Franco. "No nos merecemos una presidenta que tiene que estar todos los días dando explicaciones por diversos casos. Ayer fue por la financiación irregular, hoy por esto", ha criticado Ruiz-Huerta.

Ambos han solicitado sendas peticiones de comparecencia para que la presidenta explica en la Asamblea de Madrid por qué la Universidad Rey Juan Carlos modificó en 2014 las notas de dos asignaturas de "No presentado" a "Notable" dos años después de matricularse en el posgrado y sin mediar nueva matrícula. Era 2014 y Cifuentes tenía el cargo de delegada del Gobierno. El cambio lo llevó a cabo una funcionaria que no trabajaba en el servicio de posgrado ni siquiera en el mismo campus donde se impartía, según ha confirmado este medio.

Los dos grupos miran a Ciudadanos y le exigen que muevan ficha, máxime cuando el acuerdo que mantienen con el PP incluye explícitamente referencia a la "falsificación" de currículum. "Todas las miradas deben dirigirse hoy a Ciudadanos", ha dicho la portavoz de Podemos, que ha preguntado a los de Aguado si han "venido a regenerar o a ser la muleta de los de siempre". "Esto último es lo que parece", ha remachado. "La pregunta hoy hay que hacérsela a Ciudadanos", ha apuntado en el mismo sentido el secretario general del PSOE de Madrid José Manuel Franco.

La oposición quiere que las explicaciones lleguen con la máxima brevedad. Por eso, Podemos ha pedido una reunión de urgencia de la junta de portavoces para cambiar el orden del día del pleno de mañana e incluir este asunto, ha explicado la portavoz Lorena Ruiz Huerta.

Esta modificación de última hora solo puede salir adelante si hay unanimidad entre los grupos, lo que implica que el PP vote a favor. Tanto el grupo parlamentario como el Gobierno de momento mantiene silencio.