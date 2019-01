Íñigo Errejón deja su escaño: "Sigo en Podemos, pero hay que abrir el partido a más gente"

Íñigo Errejón ha dejado su escaño en el Congreso de los Diputados. El cofundador de Podemos ha anunciado este lunes que abandona su puesto de diputado cuatro días después de integrarse en la plataforma de Manuela Carmena, Más Madrid, para concurrir a las elecciones autonómicas sin comunicárselo a la dirección estatal. Su sustituta será la dirigente de IU Madrid Sol Sánchez, según ha confirmado eldiario.es. Sánchez iba a compartir lista electoral con Errejón en la Comunidad antes de que Podemos saltara por los aires,

El movimiento de Errejón ha provocado la ruptura total con Pablo Iglesias y la dirección estatal, algunos de cuyos principales portavoces habían pedido al diputado que dejara su acta, aunque no de forma directa. Errejón había asegurado que no haría este movimiento mientras no se lo exigieran explícitamente. Aunque esto no ha ocurrido, Errejón ha optado por dejar el Congreso antes de que este mismo martes comiencen los plenos parlamentarios.

"Llevo días de peticiones y exigencias de que deje mi acta", ha sostenido Errejón. "Hay que dejar atrás las disputas de los partidos y centrarse en lo importante. Me dedico plenamente a una sola tarea: ganar la comunidad de Madrid y contribuir a que Carmena revalide el Ayuntamiento", ha explicado. Y ha zanjado: "No vine a vivir de la política sino a hacer política. [...] Hay que elegir entre la comodidad y lo correcto".

"Pago el precio por haber tomado la decisión correcta", ha asegurado el ya excandidato. "Dejo el acta para centrarme en lograr una nueva mayoría ue consiga el cambio", ha apuntado.

Errejón ha transmitido su decisión al grupo parlamentario unos minutos antes de convocar una rueda de prensa para hacerlo oficial. "Comunico ahora que entrego mi acta de diputado. Gracias por todo este tiempo, por lo aprendido , por lo compartido , por las risas y por las discusiones. Nos encontramos en la lucha", dice el mensaje enviado a sus compañeros, al que ha tenido acceso eldiario.es.

Errejón ha asegurado que deja el escaño para dejar de hablar "del partido" y dirigirse a quienes tienen que votarle el próximo mes de mayo. Pero el movimiento no implica abandonar su partido. "No podría dejar Podemos ni aunque quisiera", ha señalado. "Sigo siendo militante", ha zanjado.

El cofundador de Podemos también ha asegurado que confía en que, de aquí a marzo, la dirección del partido acepte confluir con la plataforma Más Madrid en una única candidatura a la Comunidad de Madrid. "Epero que esta decisión personal, no sencilla pero que tomo tranquilo, contribuya a un acuerdo", ha dicho.

Esta misma mañana, la portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, ha descartado cualquier posibilidad de negociación con Errejón. Ahora o en el futuro inmediato.

El hasta ahora diputado afirmó el pasado sábado que dejaría el escaño si algún "compañero" se lo pedía. "Vale menos que mis ideas", dijo en La Sexta. El pasado viernes, el secretario de organización, Pablo Echenique, ya dijo que "si fuera él", lo dejaría. Y la misma posición han mantenido este lunes otros dirigentes como Rafael Mayoral o Noelia Vera, que sin embargo han evitado hacer una petición expresa al cofundador del partido. "Es algo que la militancia está diciendo de forma contundente. No entendemos qué le mantiene en su posición dentro de Podemos, pero es una cosa que tiene que decidir Íñigo Errejón", ha zanjado Vera.