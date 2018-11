Julio Rodríguez, sobre la suspensión de los concejales: "La decisión de la dirección de Podemos es la que había que tomar"

El secretario general de Podemos en Madrid Ciudad, Julio Rodríguez, ha roto el escrupuloso silencio que mantenía desde este lunes después de que los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid fueran expedientados a propuesta suya tras abandonar las primarias internas de la formación. Lo ha hecho en el programa de televisión online La Frontera que presenta el exdirigente de la formación morada, Juan Carlos Monedero, en Público.

El que fuera Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) ha insistido en que Podemos apuesta por una candidatura conjunta con Manuela Carmena y ha asegurado que "la decisión de los concejales como de la dirección de Podemos es la que había que tomar" después de decir que ha hecho "todo lo posible" por entenderse con los concejales.

"El mensaje que queremos transmitir es que queremos revalidar el Ayuntamiento de Madrid, queremos a Manuela Carmena como próxima alcaldesa y vamos a participar en ese proceso de confluencia con otras fuerzas", ha dicho, como son Izquierda Unida, Equo "y los independientes que quiera incorporar Carmena". Esos independientes pueden ser los propios concejales ya que la formación hará efectiva la suspensión cautelar de militancia si deciden ir en la lista de la alcaldesa.

Para el secretario general de Podemos "no es incompatible que alguien quiera rodearse de sus personas de confianza como que los inscritos decidan quienes entran en los cargos públicos", en relación a la intención de la alcaldesa a hacer su lista sin ataduras.

El exJemad ha asegurado que ha intentado entenderse estas últimas semanas con los ediles de Podemos en el Ayuntamiento (a diferencia de lo que aseguran desde el entorno de los concejales que aseguran que no se les tuvo en cuenta a la hora de elaborar las primarias y la lista). "Tengo la responsabilidad y la confianza de que no he dejado de hablar ni un segundo con los concejales, he hecho todo lo posible", ha declarado el general.

Rodríguez, ha insistido en que la decisión tomada por los seis concejales de Podemos en el Ayuntamiento –Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Paco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez– es "personal" y ha insistido en que las primarias son el "ADN de Podemos" para justificar la suspensión cautelar de militancia.

El secretario general de Podemos en la capital ha abogado por "pasar página" y por seguir trabajando "con discreción y responsabilidad". "El objetivo sigue siendo revalidar la Alcaldía y que sea con Manuela Carmena".

El detonante que hizo en la última hora de este domingo que los concejales se borrasen de las primarias se produjo cuando la dirección del exJemad decidió colocar a dos de los ediles –Castaño y Esther Gómez– en los puestos once y doce de la lista de las primarias, pese a haber pactado previamente que estarían en los diez primeros puestos, ha confirmado este miércoles el concejal Francisco Pérez en una entrevista en eldiario.es. Julio Rodríguez lo ha desmentido y ha defendido que todos los concejales iban en los primeros diez puestos de la lista de primarias.

Rodríguez, encabeza la única lista completa para las primarias que determinará los candidatos del partido al Ayuntamiento de Madrid. El exJemad ha completado la lista con algunos de sus fieles. Los primeros puestos de la lista de Rodríguez están ocupados por las personas previstas, salvo la ausencia de Maestre, Jorge García Castaño, José Manuel Calvo, Francisco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez, los concejales suspendidos de militancia. Su salida supone bailes en el número que ocupan los demás integrantes de la plancha, pero no en el orden.