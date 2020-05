Madrid cierra al tráfico 29 calles desde el sábado, reabre los parques de distrito, pero no El Retiro o la Casa de Campo

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado su plan de movilidad para "evitar aglomeraciones" en las calles con las salidas controladas. La capital tendrá 19 kilómetros más para los peatones con el cierre al tráfico de 29 vías en los 21 distritos, según ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras la Junta de Gobierno de este jueves. La peatonalización estará operativa desde este sábado durante todos los fines de semana y los festivos en horario de 8 a 22 horas. La medida es temporal y se va a mantener, en principio, durante todo el mes de mayo.

Entre las calles afectadas está un tramo del Paseo de la Castellana (de Goya a Emilio Castelar), el Paseo Imperial, la Plaza de Cascorro, la calle Mayor o la avenida de Arcentales. Aquí está la lista detallada de la treintena de vías abiertas para los peatones. De momento no hay ningún plan para facilitar más espacio a las bicicletas, pese a la recomendación de Sanidad de darles prioridad.

Una parte de las vías anunciadas ya tenían restricciones en el tráfico antes del estado de alarma durante los domingos: el Paseo del Prado, la calle Fuencarral, la avenida de Asturias o la Plaza de Cascorro. Estas dos últimas por un mercadillo y por El Rastro, que sigue suspendido por el momento.

El Gobierno municipal también ha rectificado su decisión sobre los parques y abrirá este viernes las zonas verdes de los distritos. Mantiene, sin embargo, cerrados los "grandes parques", ha indicado la vicealcaldesa, Begoña Villacís. El Retiro, Madrid Río, Casa de Campo, Jardines de Sabatini, Fuente del Berro o la Dehesa de la Villa continuarán clausurados.

El Consistorio no ha dado ningún horizonte para la reapertura de estas grandes zonas verdes y ha condicionado la decisión a que los madrileños hagan "buen uso" de los parques pequeños. "No está decidido. Vamos a ver cómo funcionan los parques pequeños. Cuanto más responsable sea el uso, el Gobierno va a ser menos reacia a abrirlos", ha señalado Villacís, que critica que "las decisiones de desconfinamiento se están acogiendo con demasiada alegría y no nos lo podemos permitir". El alcalde ha recordado que el deporte "debe ser individual" y que los paseantes no se "pueden parar en la calle a mantener conversaciones".

El equipo municipal ha respaldado la decisión de la Comunidad de Madrid de solicitar el paso a la fase I a partir del lunes. Las medidas para abrir nuevos espacios para peatones responden, ha dicho Villacís, a "preparar la ciudad para dar una respuesta a esta situación".

Pero lo cierto es que el Gobierno ya instó el pasado sábado a los gobiernos municipales a "facilitar el reparto del espacio público a favor de los que caminan y de los que van en bicicleta", pero hasta ahora el Ayuntamiento de Madrid no había movido ficha al respecto. El plan de movilidad no incluye ninguna medida dirigida a los ciclistas.

Más Madrid, el principal partido de la oposición, cree que los 19 km de calles peatonalizadas son "insuficientes" en espacio y en tiempo. "Hay que ganar espacio para el peatón cada día", ha manifestado la portavoz, Rita Maestre. Su grupo también reclama que se pueda transitar por el 100% de los parques. A su juicio, el Gobierno están "llegando tarde a las necesidades de la ciudadanía".

En el inicio de la desescalada, Madrid ha registrado un aumento más rápido del coche que del transporte público. "Es obvio que se ha producido una estigmatización del uso del transporte público", ha advertido el alcalde, que asegura que el Ayuntamiento está "preocupado" por el "repunte en el uso del vehículo privado". Y ha garantizado que en los autobuses y en el metro se dan "condiciones de seguridad e higiene". "No supone más riesgos que otras actividades que estamos desarrollando", ha informado.

Almeida defiende el bloqueo del pacto de Ayuso

Sobre los pactos con la oposición, las negociaciones no han avanzado. El Gobierno envió un documento con 15 puntos a todos los grupos y solo Más Madrid ha presentado una propuesta. El equipo municipal propuso un sistema con dos mesas exclusivamente políticas (una económica y otra social) sin la sociedad civil.

La mano tendida a la negociación contrasta con el rechazo al pacto en la Comunidad de Madrid, donde gobiernan la misma coalición de partidos. Martínez-Almeida ha tratado de justificar este doble criterio. Primero apelando a "imputaciones muy graves" contra la presidenta madrileña por parte de Sánchez y, segundo, con el argumento de que a la Comunidad de Madrid le conciernen cuestiones de "carga ideológica" y al Ayuntamiento, no tanto.

"Es más sencillo un acuerdo aquí. Además la oposición del PSOE municipal ha sido muy distinta a la del Gobierno de la nación. Es mucho más fácil entenderse con el grupo municipal que con el PSOE de la Asamblea", ha expuesto tras acusar al presidente del Gobierno y a la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, de "hacer imputaciones muy graves contra Isabel Díaz Ayuso desde la tribuna". "El problema no lo tiene Isabel Díaz Ayuso, sino el PSOE".

Martínez-Almeida también ha criticado que el Gobierno no haya hecho pública la identidad del grupo de expertos que evalúa las propuestas de cada comunidad autónoma ni los "fundamentos que van a decidir su futuro". "No puede ser que hurte esa información tan sensible para los españoles", ha lamentado. Sanidad dijo este miércoles que los criterios "no son matemáticos" y la decisión se basa en un conjunto de indicadores y en la negociación con las comunidades autónomas.