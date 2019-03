Íñigo Errejón: "Podemos tiene que hacer esfuerzos para abrirse más y abandonar el sectarismo"

El candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, ha defendido este lunes que Podemos "tiene que hacer esfuerzos para abrirse más y abandonar el sectarismo". Así lo ha defendido el que fuera número dos de la formación que lidera Pablo Iglesias a la pregunta sobre si considera que la marca Podemos "está quemada", como ha planteado el politólogo Antón Losada.

Errejón ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser que votará a Podemos en las generales aunque al partido le haga falta "un poquito de renovación" como le hacía falta en Madrid. "Los partidos, todos, tienen una tentación de ir a la endogamia, al cierre, que dificulta atraer perfiles independientes", ha defendido el candidato a las autonómicas, para asegurar a renglón seguido que con Más Madrid ha podido hacer la lista "que me hubiera gustado hacer en Podemos".

"Me hubiera gustado, y creo que habría sido bueno, pero no se pudo y Más Madrid me parecía que era la fórmula que ayudaba más a comunicarse, a hablar, a convencer a más madrileños", ha insistido. "Hacía tiempo que no disfrutaba tanto haciendo política, que no me sentía tan fresco, tan libre. Lo he vuelto a disfrutar una vez que ha corrido el aire", ha afirmado.

Errejón no ha querido mojarse acerca de la salida del ganador de las primarias de Podemos en Catalunya, Óscar Guardingo, que ha acusado a la formación de no tener un proyecto para España. Guardingo ha criticado que se haya puesto a Jaume Asens como cabeza de lista al ser "independentista". Para el candidato de Más Madrid sí hay un proyecto en Podemos, aunque no se ha extendido mucho más asegurando que en estos momentos está centrado en su candidatura a la Presidencia de Madrid: "Me queda un poco lejos eso ahora".

El exdiputado de Podemos quiere ser el próximo presidente autonómico pero eso solo pasará, ha dicho, llegando a acuerdos con otras formaciones. "Tengo muy claro que se llega a presidente llegando a acuerdos", ha señalado. Para Errejón, no se trata de llegar a la presidencia de la Comunidad de Madrid" para compensar que había un gobierno de derechas", "no es la idea".

"Se trata de equilibrar, no es poner un gobierno de izquierda porque ha habido una de derecha, sino de lo que se trata es de hacer Comunidad y una comunidad es un conjunto de gente que se cuida", ha defendido para añadir que "eso se hace necesariamente con aquellos que no piensan como yo".

En este sentido, Errejón ha sido preguntado por la "izquierda amable", un término con el que Podemos le definió en contraposición a Iglesias, algo que, ha dicho, no entiende por qué tiene que ser algo negativo. "La única forma de transformar las cosas es teniendo la capacidad de juntar a muchas personas diferentes y eso no se hace hostigando o agrediendo a nadie, sino que se hace teniendo la capacidad de tejer", ha defendido Errejón.

"No sé por qué ser de izquierdas tiene que presuponer estar enfadado o tener una relación con el mundo como de regañina permanente", ha señalado. "No se en qué libro de la izquierda viene eso pero yo ese me lo perdí".