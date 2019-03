El ganador de las primarias de Podem renuncia a ir en la lista de los 'comuns': "No soy independentista"

El nombre del ganador de las primarias de Podemos en Catalunya, Óscar Guardingo, no figurará en la papeleta de En Comú Podem para las elecciones generales. El aún senador ha anunciado este domingo que renuncia a la candidatura después de conocer que le han asignado el número 11 de la lista, un puesto por detrás de los que tienen opciones de resultar elegidos. Desde En Comú aseguran, sin embargo, que las listas no están cerradas y que se trata de "especulaciones".

"Creo que es evidente que se me ha querido dejar fuera", resume Guardingo, "las razones deberán explicarlas quienes lo han decidido". Según explica el senador en declaraciones a este diario, a él aún no le han trasladado de forma oficial el orden de la lista, pese a que preguntó al secretario de organización y negociador de la candidatura, Pablo Echenique, cómo iban las conversaciones. "No he recibido respuesta", asegura.

"Yo entiendo que en una negociación quien quedó primero en las primarias de Podemos puede acabar cuarto o quinto o sexto. Pero no 11", asegura. La salida de Guardingo es el último capítulo del choque entre la marca catalana de Podemos, la dirección estatal y los 'comuns', que comenzó hace varias semanas cuando Ada Colau y Pablo Iglesias pactaron colocar a Jaume Asens como número uno de la lista y como cuota de Podemos. Eso relegaba, entendían sectores de Podem, al ganador de sus primarias, como así ha ocurrido.

Las razones aducidas desde En Comú Podem tienen que ver con los criterios de igualdad de género. De hecho, según su información, la primera mujer en las primarias de Podem, Mar García, quedará en el número tres de la lista. "La lista se puede mover para encajar cuestiones de género, pero sorprende que los comunes presenten una lista solo con hombres, cuando además también tienen la obligación de hacer listas cremallera. Yo no me creo que sea ese el motivo", responde el senador.

Según explica Guardingo, una vez está situado en un puesto simbólico se ve liberado para explicar qué opina sobre la candidatura. "No voy a apoyar una lista encabezada por Asens, que es un tipo coherente e íntegro con los Derechos Humanos, pero que busca más competir con la escisión de la CUP que con el PSC. Creo que no es lo que pide el votante de Podemos", detalla el senador, quien es partidario de defender con más claridad una posición contraria a la independencia.

"Podemos y En Comú están en medio de un debate su idea de país", asegura el senador. "Y yo no soy independentista. No sé si es por eso que no tengo cabida en esta lista", apunta. Pese a esa sospecha, la número dos de la candidatura, Aina Vidal, también está alineada con los sectores más federalistas y anti-independentistas de ICV. "Creo que ella, por sí misma, no compensa una lista demasiado sesgada hacia el soberanismo", opina Guardingo, quien sin embargo indica que Vidal es una de las personas por las que él va a votar En Comú Podem.

Con su marcha, el senador pretender visibilizar su protesta ante la estrategia de Podemos y los 'comuns' en Catalunya. No dejará la militancia ni se siente despegado del espacio político, pero sí afirma que tras el ciclo electoral, los actores de la coalición En Comú Podem deberán abrir un debate en profundidad tanto sobre el ideario que defienden como sobre la forma del partido. "Necesitamos que Podemos y las confluencias tengan un modelo de país diferencia de la derecha monárquica y también de los independentistas", opina.