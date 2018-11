Rita Maestre y los demás concejales de Podemos en Madrid se borran de las primarias por desacuerdos con la lista

Todos los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid Rita Maestre, José Manuel Calvo, Francisco Pérez, Esther Gómez, Jorge García Castaño y Marta Gómez se han retirado de las primarias que la formación celebra de cara a las elecciones municipales de 2019, por desacuerdos con la lista que encabeza el exJemad y secretario general de Podemos Madrid Ciudad, Julio Rodríguez. Lo hicieron a última hora de la noche de este domingo, confirman a eldiario.es fuentes del partido en la capital, justo antes de que se cerrase la configuración de la lista que había propuesto la formación.

Los concejales tomaron la decisión de borrarse de la lista de las primarias al considerar que se les había relegado a puestos muy bajos, ha adelantado este lunes El Mundo. Varios de estos ediles conforman el núcleo más cercano de la alcaldesa Manuela Carmena en el Ayuntamiento junto a Marta Higueras, y creían que de esta forma "se cuestionaba al Gobierno municipal", aseguran fuentes cercanas a Maestre y los demás integrantes de Podemos.

Fuentes próximas al exJemad dicen desconocer los motivos de la decisión de los concejales: "parece que no quieren repetir con nosotros mediante unas primarias". Sin embargo, la formación morada no se opondrá a que los ediles se presenten a las elecciones a través de la lista que elabore la alcaldesa. "Si Manuela Carmena quiere que repitan en su candidatura no vamos a poner resistencia", señalan.

Las posibles consecuencias

Maestre, Calvo, Castaño y Gómez ya amagaron hace un mes, cuando vencía el plazo de inscripción, con no presentarse a las primarias por el "control" que Pablo Iglesias y el ExJemad querían hacer de la lista, aseguraban entonces desde su entorno. Desde la formación amenazaron entonces con expulsarles del partido si decidían presentarse en la candidatura al Ayuntamiento sin haber pasado por el proceso de participación interno.

Desde Podemos en Madrid aseguran a este diario que en estos momentos estudian las consecuencias de la decisión de los concejales. "Todavía desconocemos que pasará, se hará lo que marque el reglamento", admiten.

El entorno de los ediles asegura a eldiario.es que Maestre y los demás concejales "no tienen ninguna intención de abandonar el partido". "Han decidido borrarse por lo que consideraban un cuestionamiento del equipo de Manuela Carmena al relegarles a puestos muy bajos", explican estas mismas fuentes.

En la lista del exJemad antes de que los concejales decidieran retirarse, la portavoz municipal Rita Maestre iba como número dos, pero ediles muy afines a Carmena como el delegado de Urbanismo, José Manuel Calvo, o el de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, descendían hasta los puestos siete y once, respectivamente.

"Aunque hayan intentado maquillar la lista poniendo a Rita de número dos, el puesto que dejaban al resto de concejales es un cuestionamiento al Gobierno de Manuela Carmena y ellos no van a participar en eso", explican desde el entorno de los concejales.

Sorprende la retirada de Francisco Pérez, concejal-presidente del distrito de Vallecas. A diferencia de sus compañeros que se han definido en numerosas ocasiones como 'Manuelistas', Pérez es uno de los ediles del Ayuntamiento más cercanos a Pablo Iglesias y a la dirección de la formación en la ciudad.

Según explican fuentes cercanas a los ediles, "lo que ha hecho Podemos va en contra de lo que quería Carmena". "Con esta decisión los ediles quieren asegurarse que la alcaldesa repita como candidata a las elecciones porque no iba a permitir la imposición que pretenden desde Podemos", añaden.