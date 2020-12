Almeida peatonalizará 48 calles de Madrid en un mes para eliminar 40.000 vehículos

El Ayuntamiento de Madrid peatonalizará en el próximo mes 200.000 metros cuadrados de la ciudad de forma definitiva. El plan presentado por la corporación de José Luis Martínez-Almeida abarca 48 calles de los 21 distritos de la capital y eliminará 40.000 vehículos al día de las zonas afectadas, según los cálculos del Consistorio. Entre las actuaciones más destacadas está el entorno de la calle Fuencarral: se añade un tramo más de peatonalización -entre Hernán Cortés y Barceló- y se sacan también los coches de una parte de Palma, Vicente Ferrer, Beneficiencia y Santa Bárbara, todas vías que desembocan en esta zona alrededor de Tribunal.

Los distritos que ganarán más espacio para el peatón serán Barajas (68.491 m2), Chamberí (26.766 m2), Vicálvaro (24.221 m2), Centro (18.488 m2), Ciudad Lineal (14.058 m2) y Usera (8.080 m2). Le siguen, de más a menos metros cuadrados, Latina (6.601 m2); Moncloa-Aravaca (4.716 m2); Carabanchel (4.586 m2); San Blas-Canillejas (3.372 m2); Villa de Vallecas ( 3.360 m2); Moratalaz (3.039 m2); Hortaleza (2.762 m2); Arganzuela (2.326 m2); Retiro (2.325 m2); Salamanca (2.307 m2); Chamartín (2.029 m2); Tetuán (1.741 m2); Villaverde (1.483 m2); Fuencarral-El Pardo (1.412 m2), y Puente de Vallecas (1.276 m2).

"La mayor parte de la gente no vive en Gran Vía o en la calle Preciados", ha defendido la vicealcaldesa Begoña Villacís. Para el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, las actuaciones van a suponer una "transformación radical de la ciudad". Según cálculos de la Dirección General de Infraestructuras y Planificación de la Movilidad, dependiente de Medio Ambiente y Movilidad, Usera es el distrito donde más vehículos se van a eliminar del tramo peatonalizado, 6.500 al día. Le sigue Fuencarral, con 6.000 y Salamanca, con 3.500. Del resto, las calles más locales, la media es de unos 300 vehículos/día.

El equipo de Gobierno asegura que con las peatonalizaciones se impulsará el pequeño comercio. Un argumento que contrasta con las críticas de PP y Ciudadanos, ahora en el Palacio de Cibeles, a la anterior corporación cuando puso en marcha la zona de bajas emisiones Madrid Central. Ambos partidos sostenían que la limitación de la circulación iba a perjudicar gravemente a las tiendas. Las peatonalizaciones anunciadas también "mejorarán el acceso a centros escolares y la accesibilidad a cascos históricos" al "ampliar los espacios estanciales", según el Ayuntamiento.

El acto para presentar una de las medidas estrella del Ayuntamiento ha estado marcado por la ausencia del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, cuya asistencia estaba prevista inicialmente. Según un portavoz municipal, tiene síntomas de "resfriado" y está a la espera de pruebas. "No le daría más importancia. Ocurre con relativa frecuencia. Muchas veces le he pedido si podía ir a un acto que no podía ir yo", ha expresado la número dos del Gobierno municipal durante la presentación.

Las peatonalizaciones se pondrán en marcha, de momento, sin realizar obras en la calzada como ha ocurrido con la Puerta del Sol. Los cortes al tráfico se producirán entre diciembre y enero de 2021. Los residentes que tengan garaje en las vías afectadas podrán transitar por ellas para aparcar, ha indicado Carabante. Estas son las calles incluidas en el plan:

Centro

Se van a peatonalizar una parte de la calle Fuencarral que aún no es peatonal, entre Hernán Cortés y Barceló; la calle Palma entre Corredera Alta de San Pablo y Fuencarral; la calle San Vicente Ferrer, entre Corredera Alta de San Pablo y Fuencarral; la calle de Beneficencia, entre Fuencarral y Mejía Lequerica; la calle Santa Bárbara, entre la plaza de San Ildefonso y Fuencarral, y la calle Santa Brígida, entre Fuencarral y Santa Águeda. En total, se eliminan 1.447 metros al tráfico rodado, que abarcan 18.488 metros cuadrados.

Chamberí

En el distrito de Chamberí se va una de las zonas más grandes del plan: la plaza de Olavide. Así, se creará una superficie de 26.776 metros gracias al corte de 631 metros de calzada en las calles Jordán, entre Cardenal Cisneros y Olavide; la calle Gonzalo de Córdoba, entre Cardenal Cisneros y Olavide; Palafox, entre Olid y Olavide; Murillo, entre calle Quesada y Olavide; la calle Santa Feliciana, entre Juan de Austria y Olavide, y la calle Raimundo Lulio, entre Garcilaso y Olavide. La intervención en esta plaza permitirá dotar de una gran zona estancial a los vecinos, donde existe también alta presencia de pequeño comercio y restauración, impulsando su actividad

Barajas

Barajas es el distrito que más espacio ganará para el peatón con la nueva actuación. En total, contará con una superficie de 68.491 metros cuadrados con la peatonalización de 1.103 metros en cinco tramos: la plaza Mayor de Barajas; la calle Camarillas y Cometa; la plaza Jubilado y la plaza Mercurio; la calle Acuario entre Canal de Suez y plaza de Barajas, y la avenida General, entre calle Saturno y la plaza Mayor del distrito que dirige Sofía Miranda.

Vicálvaro

El distrito de Vicálvaro ampliará la peatonalización de su casco histórico creando una zona cero emisiones de 24.221 metros cuadrados gracias a la peatonalización de 1.117 metros de la avenida Real, la plaza de Don Antonio de Andrés y la plaza de las Mujeres. El espacio está rodeado por un centro de mayores y centros educativos.

Ciudad Lineal

El distrito peatonalizará 640 metros de la calle Misterios, entre José del Hierro y Juan Pérez Zúñiga, favoreciendo un entorno de 14.058 metros cuadrados de zona cero emisiones donde existen tres centros educativos.

Usera

Usera, con Loreto Sordo al frente, peatonalizará 740 metros lineales de la calle Dolores Barranco, entre la avenida de Rafaela Ybarra y la calle Olvido, permitiendo crear una zona cero emisiones de 8.080 m2 con pequeño comercio y cerca de centros escolares.

Latina

El distrito de Latina contará con una superficie “cero” de 6.601 metros cuadrados tras la conversión de 343 metros de calzada en zona peatonal. Se actuará en la calle Doña Urraca, entre Caramuel y Saavedra Fajardo y la calle Laín Calvo, desde Doña Urraca hasta paseo de Extremadura. Se suma la plaza Huerta de San Juan. Este espacio fomentará la actividad comercial. Dentro del entorno se sitúa un mercado municipal.

Moncloa-Aravaca

Este distrito eliminará para el tráfico rodado 488 metros lineales repartidos entre la avenida Osa Mayor, entre Pléyades y Paseo de la Ermita y la calle Baja de la Iglesia hasta el cruce con calle Olivo y la calle Osa Menor. Se creará un área cero emisiones con una superficie de 4.716 metros cuadrados con beneficio para el pequeño comercio.

Carabanchel

En Carabanchel se reactivará su zona comercial de la calle Laguna con la peatonalización de esta vía desde la calle de la Oca hasta Travesía del Pinzón. Estos 351 metros que se cortan al tráfico crearán una superficie cero emisiones de 45.86 metros cuadrados. Se trata de una zona de gran afluencia peatonal por todo el pequeño comercio de este entorno.

San Blas-Canillejas

Los 207 metros de calzada que discurren entre la calle Boltaña, entre Torre Arias y la calle San Mariano, del distrito de San Blas-Canillejas, dirigido también por Martín Casariego, serán peatonales en 2021 y se dará vida a una superficie peatonal de 3.373 metros cuadrados. Cerca de este lugar se ubican un centro sanitario y dos centros de día, así como numerosos locales comerciales.

Villa de Vallecas

El distrito peatonaliza 370 metros lineales del paseo de Federico García Lorca, habilitando 3.360 metros cuadrados de superficie para los transeúntes en un espacio donde hay numerosos centros educativos alrededor y un centro de mayores.

Moratalaz

Moratalaz convertirá en peatonal la calle Oberón entre Mario Cabré y Mérida. A ambos lados de esta vía se sitúan un centro educativo y una instalación deportiva. Así, el entorno contará con 3.039 metros cuadrados de zona cero emisiones.