El artista del proyecto financiado por Almeida que renueva banderas de balcones: "Es irónico, quiero poner en cuestión la simbología"

¿Quién está detrás del proyecto artístico que renovará banderas de España corroídas de los balcones de Madrid con financiación del Gobierno de Almeida? Es Mario Gutiérrez, un artista de 41 años, que pretende, según cuenta a elDiario.es en esta entrevista, "poner en cuestión la simbología" de la bandera, del himno y de la patria para "que cada uno se plantee sus preguntas". El creador avisa de que se trata de una propuesta "irónica". "Cuántas más banderas, más orgullosos de España. Sé el orgullo de tus vecinos", dice la web que acompaña al proyecto.

Ayuso ordena proyectar la bandera de España en la Puerta del Sol durante la retransmisión de las campanadas

El proyecto ganador de la convocatoria de ayudas a la creación de 2019 del Ayuntamiento de Madrid se enmarca, según Gutiérrez, dentro de su línea de investigación sobre "el estado de la nación", cuyo objetivo es "criticar un concepto de Estado que por su propia naturaleza no es más que una cáscara caduca". Entre sus obras hay coches de Policía y Guardia Civil desguazados y enterrados. También una instalación sobre el caso Gürtel. A la pregunta de si piensa que la ayuda de 12.750 euros puede vincularse con la derecha, responde: "Espero que no".

¿Cómo surge la idea del proyecto?

Tengo un gran proyecto sobre el estado de la nación que gira sobre la reivindicación de la idea de patria-bandera-himno y que trata de investigar por qué hay personas que se enorgullecen de ciertos iconos que están desgastados. Si hay que enorgullecerse, el símbolo debe estar en condiciones óptimas.

El objetivo, dice, es “glorificar la bandera de España” y “embellecer la deteriorada imagen de España y recuperar su esplendor para el orgullo patrio”. Explíquese.

Es un proyecto con una parte seria y una parte de ironía. Nunca sabes bien si quiero cambiar las banderas de España o estoy poniendo en cuestión la simbología para que cada uno se plantee sus preguntas ¿Qué significa el concepto de bandera? Si nos planteamos que queremos tener una imagen con un simbología tendríamos que dar lo mejor de nosotros u olvidarnos de todos estos símbolos y plantearnos que no pertenecemos a nada. Quiero ponerlo en cuestión. Estamos en un momento en el que es peligroso ser artista y hablar de hechos políticos con las penas de prisión o las multas.

¿Cuándo lo presentó?

Ya estaba el actual equipo de PP y Ciudadanos. La ayuda se resolvió antes de la pandemia y ya llevo meses trabajando en ello.

¿Pensó que la idea podía motivar al Gobierno de Almeida?

Sí. Por eso lo presenté. Probablemente no lo habría hecho en otro momento, con otro Gobierno. No lo habría presentado con otra administración.

¿Por qué se ha hecho público ahora que ganó usted la convocatoria, pese a que fue antes de la pandemia?

No tengo ni idea de por qué ha salido en este momento. Me lo he encontrado de repente esta tarde. Está creando mucha polémica por el hecho de que el Ayuntamiento apoye un proyecto para poner más banderas de España porque se pusieron luces de navidad con la enseña con dinero público e incluso se proyectó una bandera enorme en la Puerta del Sol el día de las campanadas. Pero son gastos diferentes. No creo que Almeida sea consciente de nada de esto, a pesar de que ha sido aprobado en su mandato.

¿Cómo cree que están acogiendo los madrileños la propuesta?

Tengo un montón de emails de personas que quieren hacer intercambios de banderas. Hoy he recibido cientos de mensajes de personas que me preguntan cómo se hace.

¿Piensa que el proyecto le puede vincular ideológicamente con la derecha?

Espero que no.

¿Qué tiene pensado hacer con las 150 banderas que recabe? Cuéntenos algo más de cómo está desarrollándose el proyecto.

Todo está en proceso. Aún no lo sé, supongo que mostrarlas tal cual. Algún día haré una muestra de todo el proyecto. Ahora estoy con una parte de una campaña de redes sociales. He hecho unas publicidades para depositar en ciertos portales y hacer, con cuidado, una campaña puerta por puerta.

¿A qué va a destinar los 12.750 euros de la subvención?

A todo, a documentación, a mi propio proceso, pero también a renovar las banderas.