Las asociaciones vecinales vuelven a las calles de Madrid por la sanidad y para pedir “soluciones a la Atención Primaria”

Una gran manifestación en defensa de la sanidad pública se espera este domingo en la capital de la mano de las asociaciones vecinales. Los mismos convocantes que llenaron las calles el pasado 13 de noviembre, han llamado de nuevo a las movilizaciones cuando se cumplen más de dos meses de la huelga de los médicos de Atención Primaria y el resto de personal sanitario de otras categorías y alertan de la falta de recursos y la saturación asistencial.

17 años esperando un centro de salud: las promesas que el PP incumple en los barrios de Madrid

Más

El deterioro de la sanidad pública madrileña escama a una sociedad que vio la cara más cruda de los recortes sanitarios durante la pandemia de la covid-19. El colapso del sistema se cobró la vida de miles de personas en la región y dejó a los médicos exhaustos y en muchas ocasiones con un desgaste emocional que aún arrastran. Tres años después de aquella crisis sin precedentes, los profesionales alertan del bajón del sistema en la comunidad más rica del país, pero que menos invierte en sanidad por habitante.

Los médicos y pediatras de familia dieron un golpe en la mesa y se fueron a una huelga indefinida que cumple ya más de dos meses. También desde hace un mes secundan el encierro simbólico en la asociación vecinal de Manoteras apoyados por los ciudadanos. La estrategia del gobierno regional ha pasado desde entonces por el desgaste y por enmarcar las protestas en una cuestión ideológica por la proximidad de las elecciones.

Pero lejos de ser una cuestión únicamente de los profesionales, decenas de asociaciones y plataformas han convocado la manifestación de este domingo bajo el lema “Madrid se levanta y exige Sanidad Pública y soluciones al Plan de Atención Primaria”. La convocatoria persigue desbordar la capital como ocurrió en la anterior marcha del pasado 13 de noviembre, a la que asistieron cientos de miles de personas. En enero, también convocó la Marea Blanca –plataforma formada por sanitarios– y logró reunir a más de 30.000 personas, en su gran mayoría profesionales de la salud.

Desde que fue anunciada, la manifestación no ha hecho más que ganar simpatizantes. Numerosas personalidades de la cultura han compartido en las redes sociales su apoyo, al igual que ocurrió en la anterior marcha de noviembre, entre ellos Juan Echanove, Juan Diego Botto, Carlos Bardem, Alberto San Juan, Rozalén o Antonio de la Torre. Entre los apoyos recibidos figuran también el de sindicatos, partidos políticos de izquierdas, asociaciones sanitarias o plataformas de trabajadores, entre otros.

Durante una rueda de prensa para presentar esta iniciativa, José Luis Yubero, de la asamblea de vecinos de Puerta del Ángel, explicaba este viernes que este acto “obedece a la cerrazón de la Comunidad de Madrid de no mejorar los niveles de Atención Primaria y encabezonarse en posiciones que están demostrando que está desmontando la Atención Primaria”. “Tres meses después –del 13 de noviembre– ha empeorado la situación de precariedad, principalmente en Atención Primaria, y sobre todo con el cierre de los Puntos de Atención Continuada (PAC), que ha calificado de ”fracaso absoluto“, lamentaba por su parte Emilio Grande, portavoz de otra asociación convocante.

La manifestación arrancará a las 12 horas con cuatro columnas avanzando desde Nuevos Ministerios (zona norte), Plaza de España (zona oeste), Hospital de La Princesa (zona este) y Legazpi (zona sur), para confluir de forma unitaria en la Plaza de Cibeles. La movilización fue convocada en diciembre cuando las conversaciones entre la Consejería de Sanidad y el comité de huelga ya estaban enquistadas. La cerrazón del Gobierno autonómico a ampliar el presupuesto de Atención Primaria ha sido el principal escollo, que se suma a la negativa de que algún representante del Gobierno se siente con los manifestantes y escuchar sus reivindicaciones.

Ayuso trataba este jueves de contrarrestar el efecto de las movilizaciones anunciando una serie de medidas que van en la línea contraria de poner más recursos en la Atención Primaria, principalmente con más personal. La presidenta madrileña llegó al Pleno regional con varios anuncios como el de implantar chequeos en los centros educativos, sufragar la salud bucodental de los mayores de 80 años, costear las gafas de los menores de 14 años que las requieran o un centro de estancia público para pacientes de ELA. Todos estos planes son promesas electorales porque el calendario que maneja la presidenta para su implantación es el segundo semestre del año.

Entre todos, ni un solo anuncio para solucionar el problema de la Atención Primaria. De hecho, este miércoles durante la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, la propia Ayuso pedía al Gobierno que solucionara el conflicto con los funcionarios en los juzgados que se encuentran en huelga, alegando que los paros afectaban a la ciudadanía. En el caso de la huelga de los médicos de familia, la presidenta regional ha abogado por responsabilizar a los sanitarios de los problemas ocasionados a los ciudadanos.

La región que menos invierte en sanidad

Ayuso se ha instalado en el inmovilismo en este conflicto que amenaza con perpetuarse. Después de nueve reuniones, este lunes volverán a sentarse ambas partes. Las promesas incumplidas por parte de la Comunidad de Madrid no han sido pocas a lo largo de los últimos años. La sobrecarga asistencial, las largas agendas, con “más de 50 o 60 pacientes en su jornada laboral”, y las malas condiciones de trabajo y laborales son denuncias que los profesionales de Atención Primaria llevan haciendo desde hace años, una realidad que se ha agravado tras la pandemia.

Aunque ahora Ayuso trata de manchar las reivindicaciones de los sanitarios asegurando que solo buscan una subida salarial lineal, la realidad es que en la anterior legislatura, ya con la dirigente madrileña en la Puerta del Sol, se atajó una huelga con un plan que contemplaba rebajar la carga de trabajo y mejorar los salarios de los profesionales que finalmente no se cumplió.

La dirigente madrileña se comprometió a subir todos los salarios 470 euros al mes, pero esa promesa que partió del propio gobierno regional y que ella utilizó para vender en un debate del estado de la región quedó en papel mojado. Los sindicatos convocaron entonces una nueva huelga, que comenzó el mismo día que la presidenta anunció elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, en 2021, con lo que se interrumpió la convocatoria. Ahora, la postura de la presidenta regional pasa por negarse en redondo a ampliar el presupuesto regional para destinar más recursos a la Atención Primaria. Todo mientras Madrid es la comunidad que menos presupuesto destina a la Sanidad por habitante.







El pasado 2 de febrero, la lucha de los médicos en defensa de la atención primaria trascendía a todas las categorías profesionales. Ese día, se registraron paros temporales en todos los centros de salud de Madrid, y durante dos horas a lo largo de la mañana y de la tarde los sanitarios interrumpieron sus labores. A la protesta de los médicos, se unieron también enfermeros y administrativos, que insisten en la necesidad de trabajar en simbiosis para garantizar la mejor asistencia posible a los pacientes.

La Atención Primaria en Madrid sufre una crisis de la que los sanitarios, advierten, puede no salir si no se toman ya las medidas para paliar la situación. Uno de los datos más repetidos por los sindicatos médicos en los últimos días es que un millón de pacientes de la Comunidad de Madrid, entre ellos más de 200.000 niños, no tienen médico asignado. Un cálculo ofrecido también por otras asociaciones médicas.

La manifestación pillará a la presidenta madrileña en Israel, donde se trasladará de viaje oficial para mostrar su apoyo a un gobierno más radical que ha tenido el país en los últimos años con la llegada al poder de la extrema derecha.

––––––––

Antes de que dejes de leer...

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.