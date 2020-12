Ayuso anticipa una nueva batalla contra el Gobierno por los fondos europeos: "Vamos a denunciar este maltrato a Madrid en todas partes"

Ni un día sin que Isabel Díaz Ayuso utilice sus comparecencias públicas para cargar contra el Gobierno. Este martes no podía ser menos y en la rueda de prensa para hacer balance del año la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sacado de la chistera una nueva polémica con la que confrontar con el Ejecutivo de la nación: una parte de los fondos europeos. Ayuso comparecía en la Puerta del Sol tras el último Consejo de Gobierno del año y ha aprovechado los focos para anticipar su nueva batalla para el 2021.

"Vamos a denunciar este maltrato a Madrid en todas partes. En Bruselas y en nuestro país. No nos vamos a quedar cruzados de brazos ante una discriminación inaceptable por injusta y en el momento menos adecuado", ha lanzado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha cifrado esa "injusticia" en que Catalunya –con un millón más de habitantes– se llevará 400 millones más.

El Ministerio de Hacienda informó este lunes a las comunidades autónomas del reparto de los 10.000 millones de euros del Fondo REACT-EU que deja como principales beneficiados a Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid que recibirá el 12,8% sobre el total. En concreto, Andalucía recibirá 1.881 millones de euros, es la región más poblada de España, Cataluña con 1.706 millones (17,1%), la Comunidad de Madrid con 1.284 millones (12,8%) y la Comunidad Valenciana con 1.254 millones (12,5%).

"Lo que les cuento es la realidad: Cataluña va a recibir el 17% de estos fondos frente al 13% de Madrid, aunque ambas tienen casi el mismo peso sobre el Producto Interior Bruto nacional", ha comenzado Ayuso. "Tanto la Comunidad de Madrid como Cataluña tienen escenarios sociales y económicos muy parecidos, y, sin embargo, el reparto perjudica claramente a nuestra Comunidad", ha proseguido. Y ha concluído: "El apoyo del independentismo catalán al Gobierno va a costarle a los madrileños 422 millones de euros que van a recibir menos y esto nos hace falta a todos para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria". Ni una palabra de los fondos que recibirá Andalucía, gobernada por el PP.

La dirigente del PP ha defendido que Madrid es "el motor económico de este país" y por eso, a su juicio, debería recibir más fondos porque también ha sido la comunidad más golpeada por la pandemia. Ayuso ha asegurado que conforme a su promesa política de mantener los criterios que han hecho de la Comunidad de Madrid "el motor económico de este país" y su compromiso "con la libertad", han mantenido "algunos desencuentros con el gobierno central, que no comparte sus políticas liberales".

"Hemos protegido nuestra autonomía fiscal en una Comunidad con unos precios, un coste de la vida elevadísimos, donde a nadie se le regala nada, apostando por la rebaja de impuestos y negándonos a la obligación de los impuestos sobre el Patrimonio o Sucesiones, amenaza de los socialistas, de Podemos y los independentistas, atacando la fiscalidad de todas las familias madrileñas".

Otro frente: las vacunas

Las vacunas están siendo otro flanco de confrontación por parte de la presidenta regional. Ayuso ha pedido durante su comparecencia que lleguen más vacunas a la región porque, si no, se tardará "muchísimos meses" en vacunar a todos los ciudadanos. La presidenta madrileña ha puesto en duda que el reparto por parto del Gobierno sea equitativo entre las comunidades autónomas y ha pedido "transparencia e igualdad".

"Yo siempre he dicho que quiero el mismo número de vacunas para todos los ciudadanos, no que Madrid tenga más en detrimento de los demás. En Madrid esperábamos un número más alto y ahora es otro. Yo espero que vengan más vacunas porque, si no, vamos a tardar muchísimos meses en poder vacunar a los ciudadanos", ha lanzado Ayuso durante la rueda de prensa del balance de este año 2020 en la Real Casa de Correos.

La presidenta ha matizado que lo que quieren saber es qué criterios son los que ha utilizado el Gobierno central para el reparto de esas vacunas: "Quiero saber cuántas vacunas van a cada Comunidad; quiero transparencia e igualdad", ha reiterado.