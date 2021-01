Ayuso anuncia que la 'cartilla Covid' incorporará datos de vacunación para que quien lo esté "pueda recuperar la normalidad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este jueves durante el Pleno extraordinario que las farmacias podrán realizar tests de antígenos a partir del 1 de febrero. Ayuso también ha anunciado que la tarjeta sanitaria recogerá los datos de los vacunados a partir de la semana que viene y que de esta forma "podrán recuperar la normalidad". "Ya dije en agosto que podía ocurrir, aunque tuve como siempre la típica campaña de descrédito", ha lamentado la presidenta madrileña durante el Pleno regional que ha versado principalmente en la gestión del Gobierno regional en la crisis causada por la borrasca Filomena.

"Los datos los podrán llevar encima de manera que los vacunados de esta manera podrán recuperar la normalidad", ha defendido. Además, la dirigente madrileña ha adelantado que su Gobierno estudia "nuevos aforos en la hostelería" para dar más aforo en las terrazas y menos en el interior.

"Vamos a intensificar nuestras medidas, aunque somos conscientes de que hay que hacer mucho más. Y haremos el esfuerzo que sea necesario, no dudaremos en hacer lo que haga falta para seguir procurando que el virus se siga expandiendo, pero teniendo en cuenta que no solo se puede poner el acento en algunos sectores: no en la hostelería, no en la restauración y no en los comercios", ha expuesto Ayuso.

En este sentido, la presidenta madrileña ha indicado que "hasta el 27 de diciembre, el 29% de los contagios se producían en domicilios, hasta el 3 de enero, eran el 33% pero ya en la semana del 10 de enero, era el 57%". El viceconsejero de Salud Pública y plan Covid-19, Antonio Zapatero, ya avanzó que el Gobierno regional estudia prohibir las reuniones de no convivientes en domicilios.

La gestión de Filomena ha sido un "éxito"

Sobre Filomena, la presidenta regional ha calificado de "éxito" la gestión del Gobierno regional porque "no ha fallecido nadie" y por las más de 5.000 operaciones de emergencias que se han realizado. En el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a una pregunta de la portavoz de Podemos, Isa Serra, Ayuso ha insistido en que se ha hecho frente "a la peor emergencia climática" que ha sufrido la región en el último siglo. "Nunca se ha visto un volumen semejante de nieve y unas heladas posteriores que hacía más de 50 años que no se registraban en Madrid", ha defendido.

Ayuso ha reculado en cuanto a declaraciones anteriores cuando aseguró que ni la AEMET había detectado la gran nevada, algo que los meteorólogos desmintieron. En ese sentido, la presidenta madrileña ha defendido que aunque se esperaba que cayera tanta nieve, no su acumulación.