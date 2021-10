Ayuso anuncia que presentará un borrador de presupuestos aunque no tiene todavía un acuerdo con Vox

Habrá borrador de presupuestos en la Comunidad de Madrid tres años después de que se aprobasen las últimas cuentas regionales antes de que Isabel Díaz Ayuso llegase a la Puerta del Sol, pero aún está en el aire que la presidenta madrileña vaya a contar con la mayoría para sacarlos adelante en la Asamblea de Madrid. Díaz Ayuso ha anunciado este jueves durante el Pleno regional que el próximo miércoles llevará el anteproyecto de los Presupuestos de 2022 a la Junta de Gobierno. Y aunque el objetivo era tener atado un acuerdo con Vox, la formación de extrema derecha ya ha aclarado que a día de hoy el pacto no se ha producido entre las dos formaciones.

Fuentes cercanas a Ayuso aseguran que independientemente de si cuentan o no con el apoyo del partido de Santiago Abascal, el borrador de las cuentas se aprobará el próximo miércoles en Junta de Gobierno. "Si no hay acuerdo ya tendrá que ser después vía enmiendas cuando Vox meta sus exigencias", explican estas mismas fuentes, que se muestran "optimistas" con que finalmente llegue el acuerdo con la extrema derecha para aprobar las cuentas de 2022. Los últimos presupuestos regionales se aprobaron en diciembre de 2018, cuando Ángel Garrido era presidente autonómico. En más de dos años de jefa del Ejecutivo, Ayuso ha sido incapaz de aprobar unas cuentas.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha comparecido tras el anuncio de la presidenta madrileña para dejar claro que el acuerdo entre las formaciones no se ha producido y ha puesto sobre la mesa dos líneas rojas: la gratuidad de la educación no obligatoria, que incluyen los centros privados de educación infantil y los concertados en Bachiller y la FP, y la derogación de lo que llaman leyes de "género" y LGTBi. Ambas exigencias han sido rechazadas a priori por el Gobierno regional, aunque de la segunda la presidenta madrileña se ha comprometido a modificar los artículos de algunas de estas leyes.

Hasta ahora, las negociaciones entre las dos formaciones no habían trascendido, si bien ambas reconocen que llevan hablando desde hace semanas. El borrador llegó a manos de Monasterio hace dos, pero los avances para tener un acuerdo no se ha producido. Tanto en Vox, como en el Gobierno regional reconocen que los próximos días serán claves y que las conversaciones se intensificarán para tratar de cerrar un pacto antes del miércoles. Si no hay entendimiento, el Gobierno presentará su borrador con el objetivo de que las cuentas se aprueben antes de final de año.

Ayuso ya ha declarado en varias ocasiones que el socio "prioritario" es Vox y no se plantean ampliar las negociaciones a las formaciones de izquierdas. De hecho, desde el entorno de la presidenta reconocen que sería "incómodo" que el PSOE quisiera iniciar el diálogo como ha ocurrido entre el PP y los socialistas en Andalucía.