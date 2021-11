Ayuso, sobre las cifras de fallecidos durante la pandemia: "Bueno... de verdad, hasta luego, paso"

"Sobre las cifras de fallecidos… bueno, de verdad, hasta luego, paso". Así ha despachado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la pregunta de la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, sobre su gestión de la pandemia y en concreto sobre la cifra de muertes en la región con mayor exceso de mortalidad de España pero también de Europa. “El cáncer político de este país es su partido”, le ha dicho Ayuso a Jacinto por preguntar por la gestión de la pandemia".

La presidenta regional no ha querido entrar a valorar estas cifras que no dejan muy bien a la región. Además, estas cifras que hacía públicas este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la mortalidad en 2020, reflejan eue en Madrid murieron más personas de las declaradas por el Ministerio de Sanidad durante la segunda ola, cuando Ayuso decidió enfrentarse al Gobierno y aplicar menos medidas restrictivas que en el resto del país. Madrid está a la cabeza de ese desfase con un 34% más de fallecimientos de los comunicados. Le sigue Castilla y León, con un 24%.

También ocurrió durante la primera ola. Y de nuevo Madrid, epicentro de la pandemia en España, se sitúa a la cabeza como ejemplo de los mayores desfases. Alcanzó un pico de 300 muertes diarias en el peor momento del colapso sanitario, según los datos oficiales facilitados por la Comunidad de Madrid que preside Ayuso. Los nuevos datos publicados por el INE elevan la cifra por encima de las 500 muertes cada día.

La portavoz de Unidas Podemos Alejandra Jacinto ha recordado durante el Pleno que Ayuso apenas gastó del presupuesto de la comunidad de Madrid 67 millones para la pandemia. El resto, más de 3.000, vinieron de los fondos enviados por el Gobierno central a la región pese a que la presidenta se ha empeñado en asegurar constantemente que ha sido maltratada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Jacinto también ha recordado la gestión en las residencias durante la primera ola de la pandemia en la que a los ancianos se les impidió ser derivados a los hospitales. Como consecuencia de ello, más de 8.000 mayores fallecieron en estos centros en dos meses.

"¿Cómo es posible que se hayan quedado sin ejecutar partidas destinadas a medicamentos y oxígeno en residencias de mayores? Ayer decía de una forma miserable que cada cadáver había sido tratado con cariño. Cuando no eran cadáveres es cuando se les tendría que haber tratado con cariño y con respeto", le ha reprochado la diputada de Unidas Podemos a la presidenta regional.

A la presidenta regional se le ha reprochado que se hayan caducado más de 100.000 vacunas. "Nosotros estamos vacunando a mayor ritmo y ahora mismo hay 100.000 vacunas que se han quedado caducadas. Digan a sus jefes por qué no hemos podido hacer esto: porque ustedes han apostado por unas marcas y no por otras, nosotros queríamos vacunar con ellas y no nos han dejado", ha añadido en referencia a las dosis de AstraZeneca y Janssen que van a dejar de ser válidas y se van a tener que destruir", ha respondido la presidenta.

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, se ha referido por su parte a la incidencia de la pandemia en el aumento de las listas de espera, con 95.941 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, con una demora media de 115 días, y 653.670 de consultas y pruebas diagnósticas, con 75 días para la citación.

"Está muy bien, señora Ayuso, el relato de las cañas, pero se disfrutarían mucho más esas cañas y serían mucho más felices si supieran que la operación que necesita él mismo o su madre o su abuela iba a ser en 10 días en lugar de en 10 meses", ha reprochado Lobato.