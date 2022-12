Ayuso desprecia a los médicos en huelga que cumplen 24 horas de encierro en la Consejería: “La mayoría son liberados sindicales”

Los sanitarios del comité de huelga de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria cumplen 24 horas de encierro en la Consejería de Sanidad tras cuatro semanas de paros y la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido de absoluto desprecio. “La mayoría son liberados sindicales”, ha lanzado Ayuso, después de acusarles de “ocupar ilegalmente” un espacio público. La presidenta regional se niega a sentarse a negociar y ataca a los médicos a los que acusa de “mala fe”.

El comité de huelga de los médicos de familia y pediatras se encerró en la Consejería este jueves ante la falta de propuestas por parte del Gobierno regional a la vez que pedían un “interlocutor válido”. El Gobierno regional ha ignorado sin embargo las reclamaciones. Nadie de la Consejería se ha presentado a negociar con los diez miembros que han pasado la noche sentados en las sillas de la sala de reuniones de la dirección general de recursos humanos del SERMAS.

“No son médicos tal cual, son nueve personas, no son los médicos”, ha despreciado la presidenta madrileña. “La mayoría son liberados sindicales que, como bien se ha escuchado en estos audios de estos días, lo que quieren es prolongar esto hasta las elecciones pero sin hacerlo viernes y lunes”, ha insistido.

“Desde luego, no es una negociación cuando al interlocutor le obligas y le exiges qué persona tienen que poner delante, qué interlocutor es válido y eso solo es propio de personas que después utilizan dinero público para poner autobuses para manifestaciones”, ha asegurado Ayuso.

Las palabras de Ayuso han llegado hasta la calle Sagasta número seis donde están los sanitarios encerrados. Desde allí, Ángela Hernández, portavoz del comité de huelga, ha respondido Ayuso. “Cuando habla de mala fe en las negociaciones da a entender que o se aceptan sus condiciones o no se puede hablar de nada más”, ha lamentado. “No aceptamos esa imposición, necesitamos recuperar la confianza perdida por los incumplimientos previos”, ha insistido.

“Lo que ha dicho respecto a que no somos médicos es muy ofensivo, llevamos todos mucha asistencia a nuestras espaldas, mucha más de la que lleva dedicada ella a otra cosa que no sea la política”, ha lanzado respecto a las acusaciones de que no son médicos si no sindicalistas. Ayuso también había situado el seguimiento de la huelga en el 12%, y desde Amyts defienden que se está haciendo un cálculo erróneo y que los paros alcanzan al 70% de la plantilla de médicos de familia y pediatras si se tienen en cuenta los servicios mínimos.

“Tienen un problema asistencial muy grande y se están negando a verlo”, ha concluido Hernández, que lamenta la “huida hacia adelante” del gobierno regional negándose a negociar.