Ayuso asegura que cumplirá "de manera estricta" la orden de Sanidad para cerrar Madrid pero la llevará a los tribunales

La Comunidad de Madrid cumplirá la orden del Ministerio de Sanidad que obliga al cierre perimetral de la capital y otras nueve ciudades de la región después de la amenaza de no que no la iba a acatar. Así lo ha manifestado este jueves la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el primer Pleno del nuevo curso político. "Este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta, porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente", ha manifestado la dirigente del PP que un par de horas antes había manifestado que el Consejo Interterritorial no podía "imponer nada". El Gobierno da 48 horas para hacer efectivas las limitaciones en Madrid.

VÍDEO | Ayuso: "Esta comunidad no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes, pero iremos a los tribunales"

El Gobierno regional está estudiando, a través de Abogacía General de la Comunidad de Madrid, interponer un recurso ante la Audiencia Nacional contra la resolución ministerial que recoge las restricciones de movilidad acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al "dudar" de la validez jurídica. "Vamos a acatar las normas y cumplir la ley", ha insistido la presidenta tras la pregunta del portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, que pedía el cumplimiento de la orden de Sanidad remitida a las comunidades autónomas. Ayuso, sin embargo, ha asegurado que lo que ocurrió este martes fue un "acuerdo por la espalda sin un papel" por delante.

Antes del Pleno, la dirigente del PP había estado con Federico Giménez Losantos en Esradio, donde aseguró que el Abogado General de la Comunidad de Madrid ya estudia qué hacer legalmente con la resolución del Consejo Interterritorial aprobada este miércoles por mayoría –varias comunidades del PP y Catalunya votaron en contra– y que ha sido publicada este jueves en el BOE. "Este Consejo no puede imponer nada", afirmaba Ayuso antes de reconocer en el Pleno que acatará la resolución.

"Esta comunidad no está en rebeldía. Este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta, porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas, porque si no, volveremos a esas colas del hambre y del paro que ustedes multiplican por defecto", ha defendido la presidenta madrileña durante el pleno regional.

La dirigente madrileña ha dado su versión de lo ocurrido las últimas 48 horas: el martes acordaron "diálogo y consenso" en una reunión "en el que estuvo el vicepresidente, Ignacio Aguado, y dos ministros, Salvador Illa y Carolina Darias". Al día siguiente, según ha explicado, se encontraron en la prensa "una orden escrita en un ladrillo intentando que nadie entienda nada" que buscaba "imponer de manera unilateral a todas las comunidades un criterio" que como se ha visto "de manera alegal ahora ya está publicado en el BOE".

Ayuso se refiere al borrador que Sanidad envió a las comunidades autónomas antes del Consejo Interterritorial donde se establecía cuál serían las medidas para las ciudades de más de 100.000 habitantes que tuvieran una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes los últimos 14 días, una tasa de positividad del 10% por PCR y una ocupación de las UCI del 35%.

Precisamente, Aguado ha dicho después en su cuenta de Twitter que no dejará de defender que "la unidad, los acuerdos y el respeto a la Ley son el único camino para salir de esta crisis". El vicepresidente regional ha expresado que "la búsqueda de consensos no es una opción, es una obligación moral en estos momentos". "La división cuesta vidas y empleos", ha declarado.

Ayuso ha criticado las "medidas pergeñadas" durante todo el fin de semana por el Gobierno que han acabado en una orden "impuesta" que no tiene en cuenta "la capacidad de elasticidad de la Sanidad madrileña ni que el Hospital Isabel Zendal que estará listo en cuatro semanas", ha manifestado la presidenta madrileña. "Esa orden ha sido estudiada de manera cuidadosa y política por parte de su Gobierno, de sus jefes en la Moncloa a los que se someten", ha reprochado la dirigente del PP a la portavoz de Unidas Podemos-IU en la Asamblea, Isa Serra.

Así, ha incidido en que defienden una normativa "clara", que no se invente "un comité de expertos la noche antes para imponérselo de manera unilateral a todas las comunidades autónomas" y criticando unas medidas "que han ido pergeñandose durante todo el fin de semana para acabar en una orden impuesta".

El acuerdo interterritorial obliga, a las ciudades que cumplan los criterios, a: restringir la entrada y salida de personas de los municipios salvo por motivos de fuerza mayor –laborales, educativos, sanitarios, de cuidados, entre otros–; reducir las agrupaciones de personas a un máximo de 6 tanto en vía pública como en espacios privados –se permiten más solo si son convivientes–. La orden implica que no se permitan los desplazamientos dentro del municipio.