Madrid considera que el plan de Sanidad para cerrar las ciudades con más casos no tiene validez jurídica

La Comunidad de Madrid anuncia que pondrá trabas a la hora de aplicar las nuevas restricciones que reclama el Ministerio de Sanidad para la capital y nueve ciudades más de la región. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado este miércoles tras la reunión Interterritorial en la que ha salido adelante el acuerdo para implantar medidas restrictivas en municipios de más de 100.000 habitantes con un número elevado de casos, que al no haber habido consenso por todas las comunidades autónomas –algunas del PP y Catalunya han votado en contra– este acuerdo carece de validez jurídica.

"El ministro Salvador Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada, es falso. El ministro ya ha dicho que la Comunidad de Madrid se mostró satisfecha con la reunión de ayer, es falso", ha comenzado su intervención el consejero. "Quiero aclarar que no ha sido aprobado por consenso, como señala el artículo 14.1 del Reglamento del Consejo Interterritorial y por lo tanto, jurídicamente no es válido", ha defendido el consejero del PP, que hace una interpretación diferente a la del Gobierno central del reglamento.

Escudero ha defendido que los parámetros fijados por Sanidad no se entienden porque "la situación empieza a estar controlada" en la región y Sanidad solo tiene en cuenta datos epidemiológicos y no asistenciales. Además, también ha insistido en la idea de que Madrid tiene 21 distritos y tendrían que aplicarse las medidas de esta manera y no restringir la movilidad en toda la región. Por todo ello, el consejero no considera legítima la orden de sanidad.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, había anunciado una hora antes que su Ministerio va a publicar próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden para hacer "efectivas" las restricciones de movilidad aprobadas por la mayoría de las Comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que obligará al Gobierno autonómico de Madrid a aplicarlas y restringir las salidas y entradas a la ciudad de Madrid y otros nueve municipios madrileños que cumplen los criterios fijados. "En caso de que se publicase en el BOE se valoraría desde la Abogacía de la Comunidad de Madrid cuáles son los siguientes pasos", ha manifestado. Para Escudero, el Gobierno central tiene prisa "por intervenir Madrid, no por combatir el virus" y sigue ofreciendo "diálogo" para abordar una solución conjunta.

Madrid ha votado en contra del acuerdo durante la reunión Interterritorial Madrid a pesar de que había llegado a un preacuerdo anoche aceptando estas medidas que anunció Illa, pero el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso lo ha dinamitado a primera hora de esta tarde y ha pedido nuevos criterios, entre ellos limitarlo por distritos y medir también la capacidad diagnóstica. El ministro Illa ha declarado en rueda de prensa que "nadie entiende" la marcha atrás de Madrid en menos de 24 horas. "No me corresponde explicar a mí por qué ha habido este cambio de posición", ha comentado Illa, pero ayer sí les dijeron que era "un acuerdo". El ministro de Sanidad ha asegurado durante una rueda de prensa que no contempla la posibilidad de que Madrid no aplique esta “decisión colegiada del consejo”.

Fue el propio vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, el que dio su visto bueno al acuerdo que había alcanzado el Gobierno autonómico de forma bilateral con el Ministerio. El ministro de Sanidad ha asegurado durante una rueda de prensa que no contempla la posibilidad de que Madrid no aplique esta “decisión colegiada del consejo”. Las últimas horas han dejado al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en fuera de juego. Este martes era el primero en felicitarse por el acuerdo alcanzado y este miércoles a mediodía, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, abogaba por que el acuerdo se mantuviera y saliera adelante en el Consejo Interterritorial. Poco después, el Gobierno regional al que pertenece le desmentía y dimanitaba el acuerdo pidiendo nuevos criterios y que Madrid se cerrase por distritos.